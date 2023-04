Gelsenkirchen: Beliebtes Schwimmbad schließt! Besucher toben – „Clever gewählter Zeitraum“

Bittere Pille für Wasserfreunde aus Gelsenkirchen. Das Sport-Paradies muss für zwei Wochen geschlossen werden. Grund dafür seien notwendige Bau- und Ausbesserungsarbeiten, wie die betreibenden Stadtwerke Gelsenkirchen mitteilen.

Über den Zeitraum können viele Gelsenkirchener allerdings nur den Kopf schütteln. Bei Facebook lassen die Betroffenen ihren Gefühlen darüber freien Lauf.

Gelsenkirchen: Sport-Paradies schließt ausgerechnet in den Ferien

Am Wochenende können die Gelsenkirchener noch im Sport-Paradies planschen. Doch ab Montag (3. April) ist das beliebte Schwimmbad vorerst dicht. Und zwar voraussichtlich bis zum 16. April – also ausgerechnet in den Osterferien. „Sehr clever gewählter Zeitraum“, merkt eine Gelsenkirchenerin sarkastisch an. „Absolut schlau das dann zu machen, wenn Leute auch mal etwas mit ihren Kindern unternehmen können“, schließt sich eine andere der Kritik an.

Auch eine andere Besucherin will es nicht verstehen: „Na ja, so kann man seine Kunden auch vergraulen. Da überlegt man sich in Zukunft nicht zweimal, ob man doch lieber woanders hinfährt.“ Eigenen Angaben zufolge hätten die Verantwortlichen allerdings keine Wahl gehabt. Die Wartungsarbeiten am Hubboden im Wellenbecken seien nicht nur erforderlich, sondern auch unaufschiebbar. Wichtiger Hinweis: Am Sonntag vor den Arbeiten (2. April) hat das Sport-Paradies nur bis 19 Uhr statt 22 Uhr geöffnet.

Sport-Paradies lässt Besucher jubeln

Zuletzt hatte das Sport-Paradies noch eine gute Nachricht zu vermelden. „Aufgrund der Entspannung der Gasmangellage erhöhen wir unsere Wassertemperaturen“, teilten die Verantwortlichen mit. Wegen der Gas-Krise mussten Gelsenkirchener Kinder im vergangenen Jahr zwischenzeitlich in Sport- und Turnhallen kalt duschen (mehr hier). Auch die städtischen Schwimmbäder schraubten ihre Temperaturen herunter.

Jetzt werden die Becken wieder mehr beheizt:

Wasserzirkus (Babys und Kleinkinder): 32 Grad

Kursbecken (Babys und Kleinkinder): 32 Grad

Gleichzeitig werden auch die Temperaturen in den Hallenbädern in Buer und Horst wieder erhöht.