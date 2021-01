Gelsenkirchen: Ein Motorrafahrer war bei einem Unfall schwer verunglückt. Daraufhin wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit

Gelsenkirchen: Schwerer Motorradunfall auf der A2! Polizei wendet sich nun an Öffentlichkeit

Schwerer Motorradunfall auf der A2 in Gelsenkirchen!

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 zwischen Gelsenkirchen-Buer und Essen/Gladbeck. Ein Motorradfahrer (18) verunglückte dort schwer und musste reanimiert werden. Jetzt hat sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt.

NRW: Schwerer Motorradunfall auf der A2

Um 6.37 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der A2 in Gelsenkirchen. Der 18-jährige Motorradfahrer war in Richtung Oberhausen unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge einem Gegenstand auf der Fahrbahn ausweichen wollte. Dadurch krachte er gegen die Mittelschutzplankte und verlor die Kontrolle über sein Motorrad.

+++ Ruhrgebiet: Du hast immer noch Weihnachtsdeko in deiner Wohnung? Schäm' dich!“ +++

Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und prallte mit dem auf der Straße liegenden Motorradfahrer zusammen. Daraufhin prallten zwei weitere Autos in den Pkw.

Der 18-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste wiederbelebt werden, wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN mitteilte. Bis Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, übernahm ein zufällig anwesender Arzt und eine Krankenschwester die Erstversorgung des Mannes. Er musste, ebenso wie zwei am Unfall beteiligte Personen, ins Krankenhaus gebracht werden.

--------------------------

Mehr News:

Gelsenkirchen: Junger Mann (19) stirbt nach heftigem Streit – Polizei mit neuen Details

Essen: Furchtbare Tragödie! Mann (90) stirbt bei Brand in Wohnung

Dortmund: Vater lässt Kind (4) im Auto – als er zurückkommt, erwartet ihn die Polizei

--------------------------

Die Familie des Motorradfahrers sei benachrichtigt worden. „Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht“, hieß es von der Polizeisprecherin am Montag weiter. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kilometerlanger Stau auf A2

Währenddessen bildete sich nach einer Sperrung durch die Polizei ein bis zu zehn Kilometer langer Stau in Fahrtrichtung Oberhausen. Der Verkehr wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Gelsenkirchen: Es staute sich kilometerweit. Foto: Foto: ANC-NEWS

Polizei wendet sich an Öffentlichkeit

Nun hat sich die Polizei an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Pressemitteilung hieß es am Dienstag, dass der 18-jährige Motorradfahrer entgegen der ersten Annahmen nicht einem Gegenstand ausgewichen war.

Stattdessen war der aufgefundene Gegenstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge aus einem in den Unfall verwickelten Pkw geschleudert worden. Die Ermittler schließen den Gegenstand daher als Ursache für den Sturz des 18-Jährigen auf der Fahrbahn aus.

Möglicherweise sind Verkehrsteilnehmer dem Motorradfahrer nach seinem Sturz bereits ausgewichen, bevor es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam oder haben den Unfall beobachtet. Deshalb bittet die Polizei Zeugen nun, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden. (nk)