Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gelsenkirchen: Frau kann nicht fassen, was Mann auf offener Straße macht – als die Polizei anrückt, fallen Schüsse

Gelsenkirchen. Bei einem Einsatz der Polizei am Samstag fielen in Gelsenkirchen Schüsse! Was ein Mann auf der Wittekindstraße tat, machte eine Zeugin fassungslos.

Sie informierte sofort die Polizei Gelsenkirchen, dass der Mann dort auf offener Straße Waffen zusammensetzte und schussbereit machte.

Gelsenkirchen: Unfassbar! Mann bastelt auf offener Straße an Waffen herum

In Gelsenkirchen fielen bei einem Polizeieinsatz Schüsse. (Symbolbild) Foto: IMAGO / opokupix

Ein 24-Jähriger sorgte am Samstagmorgen für einen ungewöhnlichen Einsatz der Gelsenkirchener Polizei. Eine Zeugin beobachte gegen 9:40 Uhr wie der Gelsenkirchener auf der Wittekindstraße zwei Schusswaffen zusammenbaute und diese dann noch mit entsprechender Munition schussbereit machte.

Sie informierte sofort die Polizei, die sich umgehend zum besagten Ort aufmachte. Dort angekommen trafen sie den bewaffneten 24-Jährigen an. Doch auf die Aufforderung der Beamten, die Waffe niederzulegen, wollte dieser sich nicht einlassen. Er ging sogar noch auf die Polizisten zu und gab drei Warnschüsse in die Luft ab.

Dann legte der Mann seine Waffe auf die Straße. Daraufhin nahmen ihn die Polizeibeamten vorläufig fest. Später stellte sich heraus, dass es sich bei den Waffen um Softairwaffen handelte. Weniger gefährlich als eine „echte“ Schusswaffe, dennoch handelte sich der 24-Jährige mit seiner Aktion ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an. (mbo)