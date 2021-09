Gelsenkirchen. Brand in Gelsenkirchen!

Am heutigen Montag ist es zu einem Brand auf einem Schrottplatz in Gelsenkirchen gekommen.

Feuerwehreinsaatz bei Brand auf Schrottplatz in Gelsenkirchen Foto: ANC-NEWS

Gelsenkirchen: Schrottplatz brennt lichterloh! Feuerwehr hat eine wichtige Bitte

Polizei und Feuerwehr mussten am Vormittag wegen eines Feuers zum Schrottplatz an der Straße „Am Dördelmannshof“ in Gelsenkirchen ausrücken. Dort stand eine Fläche von 10 x 10 Meter in Flammen. Was genau auf dem Gelände Feuer gefangen hat, ist unklar. Auch die Ursache für den Brand ist noch nicht geklärt.

Per Twitter wendete sich die Polizei an die Anwohner und bat sie vorsorglich, die Fenster und Türen ihrer Wohnungen geschlossen zu halten. Die Straße „Am Dördelmannshof“ wurde zwischen der Hausnummer 6 und Günnigfelder Straße gesperrt.

Wir berichten in Kürze mehr!