Gelsenkirchen: Schrecklicher Brand in Mehrfamilienhaus – junger Mann stirbt

Bei einem Brand in der Nacht kam ein Mann in Gelsenkirchen ums Leben.

Gelsenkirchen. Schrecklicher Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen! Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Sonntag ist ein junger Mann (34) ums Leben gekommen. Das berichtete die Feuerwehr noch in der Nacht.

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr zur Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke gerufen, weil Anwohner das Feuer in einer Wohnung bemerkten.

Gelsenkirchen: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Die Retter fingen sofort mit dem Löschen des Brandes an und durchsuchten das ganze Gebäude. In der Brandwohnung fanden sie eine männliche Person. Für den 34-jährigen Bewohner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb.

Für die Löschmaßnahmen sperrte die Feuerwehr die Grenzstraße. Unter Atemschutzgeräten konnten sie das Feuer auf die einzelne Wohnung beschränken. Nach dem Auslüften konnten alle anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Durch das Löschwasser wurde die Wohnung unterhalb der Brandwohnung allerdings in Mitleidenschaft gezogen.

Brandursache unklar

Derzeit ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Sie dauern an. „Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bisher nicht“, so die Polizei am Morgen.

Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der Löschzüge Altstadt, Heßler und Buer beteiligt. (js)