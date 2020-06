Bauarbeiter in Gelsenkirchen mit gefährlichem Protest. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Schon wieder! Bauarbeiter fordern Lohn - und begeben sich dafür in Lebensgefahr

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen kommt es in letzter Zeit desöfteren zu merkwürdigen und gefährlichen Protesten.

Denn Bauarbeiter, die nach eigenen Angaben nicht bezahlt werden, stellen sich auf einen Baukran in Gelsenkirchen, um so für ihren Lohn zu demonstrieren. Auch wenn die Beweggründe nachvollziehbar sein mögen, die Art des Protests ist lebensgefährlich.

Bauarbeiter in Gelsenkirchen mit lebensgefährlichem Protest

Am Freitagmittag stehen laut der Polizei Gelsenkirchen erneut zwei Männer an der Sellhorststraße auf einem Baukran. Ob sie keinen Lohn bekommen haben oder mehr Geld fordern, ist aktuell nicht ganz klar.

Die Polizei - sowie die Feuerwehr Gelsenkirchen ist aktuell vor Ort, um diese Männer von dem Baukran runterzuholen. An der Sellhorststraße kommt es deswegen zu Verkehrstörungen.

Zwei Männer sind auf diesen Baukran geklettert. Foto: Rene Anhuth/ANC-News

Vor einer Woche hatten auch zwei Bauarbeiter für ihren Lohn sich so in Gefahr gebracht

Zuletzt hatten zwei Bauarbeiter aus Leverkusen vor einer Woche in Gelsenkirchen sich auf einen Baukran an derselben Straße gestellt und damit gedroht, sich in die Tiefe zu stürzen, wenn ihnen das Gehalt nicht gezahlt werden sollte.

Stundenlang harrten sie auf dem Baukran aus, bis sie am Abend dann doch herunterkletterten. Die ganze Geschichte liest du hier. (fb)