In Gelsenkirchen kam es in der Nacht zum 1. Weihnachtstag zu einem Feuer.

Gelsenkirchen: Schock in der Weihnachtsnacht! Feuer zerstört Wohnung – Menschen sitzen fest

Schreck in der Nacht zum ersten Weihnachtstag in Gelsenkirchen!

Ein Brand hat laut Feuerwehr eine Wohnung im Stadtteil Heßler zerstört. Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste mehrere Menschen mit einer Drehleiter aus dem Haus retten.

Mehrere Anrufer hatten gegen 2.20 Uhr den Brand in Gelsenkirchen gemeldet und von Flammen berichtet, die bis zum Dach schießen. Es seien auch Menschen in dem Haus zu sehen, die Feuerwehr rückte sofort mit einem Großaufgebot an.

Gelsenkirchen: Fünf Menschen gerettet

Mit einer Drehleiter befreiten die Einsatzkräfte fünf Menschen, sie wurden vom Rettungsdienst untersucht. Nur eine Frau musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Bewohner hielten sich vorübergehend in einem Bus der Bogestra auf und konnten nach dem Einsatz wieder in Ihre Wohnungen zurück.

Die Feuerwehr war mit 63 Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (jg)