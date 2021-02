Gelsenkirchen: Frau schaut aus dem Fenster und entdeckt riesige Schnee-Gefahr – „Sollte man reagieren oder abwarten?“

Gelsenkirchen. Schnee, Eis und Frost haben Gelsenkirchen seit dem Wochenende fest im Griff. Auf den Straßen und Schienen sorgte der Winter-Einbruch im gesamten Ruhrgebiet für reichlich Chaos.

Am Dienstag hat sich die Lage in Gelsenkirchen beruhigt. Weitere Schneefälle der Ausmaße vom Wochenende sind nicht zu erwarten. Doch die Schneemassen treiben dem ein oder anderen jetzt die Sorgenfalten auf die Stirn.

Gelsenkirchen: Frau sieht Schnee-Gefahr auf Nachbarhaus

Stellvertretend dafür ist eine Diskussion in einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe, die Ela Wonzi anstößt. Beim Anblick ihres Nachbarhauses war sie äußerst unsicher: „Sollte man reagieren oder abwarten?“

Was sie beunruhigt: Die Schneemassen auf dem Dach des Nachbarhauses:

Dieser Anblick auf dem Dach des Nachbarhauses machte die Gelsenkirchenerin nervös. Foto: Ela Wonzi

„Wenn das runterfällt und gerade jemand unten steht“, fürchtet sie und fragt wer der richtige Ansprechpartner ist. Feuerwehr, Polizei, Vermieter, Anwohner – unter dem Post der Gelsenkirchenerin sammeln sich viele Vorschläge.

Doch an wen sollte sich Ela Wonzi wirklich wegen der drohenden Dachlawine wenden?

Schnee in Gelsenkirchen: Wer hilft bei Dachlawinen?

Zu einer vergleichbaren Frage hat am Dienstagmittag die Feuerwehr Hagen Stellung genommen. Denn wie in Gelsenkirchen hat es dort wohl zahlreiche besorgte Anwohner gegeben, die sich aufgrund drohender Wintergefahren gemeldet haben – in diesem speziellen Fall ging es um Eiszapfen an Häusern.

Die Feuerwehr Hagen betonte, „dass für die Beseitigung von Eiszapfen oder Gefahren im Allgemeinen, welche von einem Grundstück ausgehen, grundsätzlich der Grundstücks- bzw. Hauseigentümer zuständig ist.“

Ela Wonzi teilte mit, dass der Vermieter in der Zwischenzeit in Kenntnis gesetzt wurde. Er muss sich nun um die Sicherung des Schneebretts auf dem Haus kümmern. (ak)