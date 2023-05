Gelsenkirchen: Nächste Hiobsbotschaft – weitere beliebte Läden in der City machen dicht

Was soll bloß aus der Innenstadt von Gelsenkirchen werden? In den letzten Wochen und Monaten hagelte es Hiobsbotschaften. Zahlreiche Zugpferde der Einkaufsmeile in der City sind schon von der Bildfläche verschwunden. Andere haben ihren Rückzug bereits angekündigt (mehr hier).

Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Nach Angaben der „WAZ“ hat bereits das nächste Geschäft seine Schließung verkündet. Und die Gerüchteküche in Gelsenkirchen brodelt weiter.

Gelsenkirchen: Diese Geschäfte schließen

Der Leerstand in der Gelsenkirchener Innenstadt nimmt bedrohliche Züge an. Erst war es das Elektronikfachgeschäft Saturn, das der Ruhrpott-Stadt den Rücken kehrte. Im Zuge des Insolvenzverfahrens von Galeria Karstadt Kaufhof gab der Essener Konzern bekannt, dass die Kaufhaus-Filiale an der Bahnhofstraße im Sommer dicht gemacht wird. Der Schock bei Mitarbeitern und Kunden saß tief.

Kaum stand die Entscheidung fest, ließ Primark die Bombe platzen. Die Billig-Modekette aus Irland teilte mit, dass die Filiale in der Gelsenkirchener Altstadt zum Ende des Jahres geschlossen wird. Und das ist noch nicht alles: Wie die „WAZ“ berichtet, hat ein weiteres Mode-Geschäft in der City Nägel mit Köpfen gemacht. Die Rede ist von Tally Weijl. Die Marke, die nach eigenen Angaben Mode für „junge, selbstbewusste Frauen“ anbietet, schließt laut einem Aushang im Schaufenster bereits zum 22. Mai dieses Jahres.

Gerüchteküche in Gelsenkirchen brodelt

Und dabei soll es nicht bleiben. Neben den genannten Besuchermagneten soll auch die Foot-Locker-Filiale auf der Kippe stehen. Allerdings soll für dieses Ladenlokal an der Bahnhofstraße bereits ein namhafter Mieter in der Warteschlange stehen, berichtet die Zeitung.

Zu allem Überfluss gibt es außerdem Gerüchte um eine mögliche Schließung von TK Maxx in Gelsenkirchen.