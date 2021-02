In Gelsenkirchen hat die Polizei eine Massenschlägerei auflösen müssen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Rund ein Dutzend Männer prügeln sich in der Nacht – drei Verletzte

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen haben sich circa zehn Männer auf einem Parkplatz geprügelt.

Dabei wurden drei Männer in Gelsenkirchen verletzt, einer von ihnen musste stationär im Krankenhaus bleiben.

Nach Prügelei in Gelsenkirchen sucht die Polizei noch Zeugen

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr nachts am Kärntner Ring in Horst.

Nun sucht die Polizei noch Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich ein Teil der Beteiligten nämlich bereits in zwei Fahrzeugen in unbekannte Richtung entfernt.

Drei Männer wurden bei Auseinandersetzung verletzt

Bei der Auseinandersetzung wurden drei Männer verletzt, die sich selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus begaben. Ein 38-jähriger Gladbecker und ein 25-jähriger Gelsenkirchener konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Ein 23-jähriger Gladbecker wurde stationär aufgenommen.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein. Wer noch Hinweise auf weitere Teilnehmer der Prügelei hat, der soll sich bei der Polizei in Gelsenkirchen melden. (fb)