Gelsenkirchen: Gelbes Haus erstrahlt in neuem Glanz! Gänsehaut-Anblick auf Schalker Meile

Für Schalke-Fans ist es einer der größten Schandflecken in ganz Gelsenkirchen gewesen: das quietschgelbe Haus an der Schalker Meile. In der Vergangenheit haben königsblaue Anhänger die ungeliebte Fassade mit der Farbe des Erzrivalen aus Dortmund mit blauen Farbbeuteln „verschönert“.

Auch von innen war der Mehrfamilienhaus-Komplex an der Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Uechtingstraße kein Genuss. Laut einem Gutachten befand sich das Haus in einem „desolaten, baufälligen und vereinzelt abbruchreifen Zustand.“ Im Sommer kam die Schrottimmobilie deshalb unter den Hammer. Der neue Eigentümer machte den Schalke-Fans direkt große Hoffnung: Die gelbe Farbe solle verschwinden. Jetzt hat er sein Versprechen eingelöst.

Gelsenkirchen: Gelbes Haus erstrahlt jetzt in neuem Glanz

750.000 Euro hatte sich Sajad Soleymanmanesh das marode Gebäude kosten lassen. Danach verkündete der Inhaber der „Vermietungsgesellschaft BBS1 UG“ mit Sitz in Erkrath, dass er die Schrottimmobilie nicht nur aufwendig sanieren werde. Auch die Fassade solle möglichst bald in den Farben Blau und Weiß erstrahlen. Danach blieb es wochenlang ruhig, bevor Anfang September tatsächlich ein Gerüst auf der Schalker Meile errichtet wurde.

Seitdem wurde fleißig gepinselt, bis nach und nach immer weniger gelbe Farbe übrig blieb.

Das gelbe Haus auf der Schalker Meile am 20. September 2023. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mittlerweile ist die Metamorphose beinahe vollständig abgeschlossen, wie Schalkes Edel-Fan und Initiator der Kampagne #401GE, Olivier Kruschinski, zeigt:

Wie angekündigt erstrahlt die Fassade mittlerweile in leuchtendem Weiß. Dazu ließ der Eigentümer den Sockel königsblau streichen. Die Maler haben darüber hinaus damit begonnen, den Stuck rund um die Fenster in blauer Farbe zu verzieren. Ein Anblick, bei dem Schalke-Fans das Herz aufgeht.

„Das Äußere passt dann ja, wollen wir hoffen, dass das Innere für die (zukünftigen) Bewohner auch auf vernünftigen Standard gebracht wird“, kommentiert ein Gelsenkirchener und erntet dafür Zustimmung. Für die Sanierung musste das Gebäude geräumt werden. Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist unklar.