Gelsenkirchen: Polizei sprengt Versammlung in Schalke-Lokal – Wirt hat jetzt gleich zwei Probleme

Gelsenkirchen. Gepflegt ein Bier trinken und dabei gemütlich am Tresen sitzen? Wonach sich viele Menschen in Deutschland seit Wochen sehnen, wurde in Gelsenkirchen Wirklichkeit.

In einem Lokal im Stadtteil Schalke versammelten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Menschen. Doch weil die Polizei Gelsenkirchen Wind davon bekam, hat die Sache nun ein Nachspiel - besonders für den Wirt.

Ein Wirt aus Gelsenkirchen muss sich nach einem Kneipenabend auf eine saftige Strafe einstellen. (Symbolbild) Foto: imago images / Hanno Bode

Polizei Gelsenkirchen löst Veranstaltung in Schalker Kneipe auf

Gegen 0.45 Uhr erhielt die Polizei Gelsenkirchen Hinweise über die Versammlung in der Schalker Lokalität. Die sind nach der geltende Corona-Schutzverordnung in NRW bereits seit Wochen verboten.

Doch das schien sechs Männer nicht interessiert zu haben. Sechs von ihnen ließen sich offensichtlich von einem Gelsenkirchener (27) bedienen. Dem 27-Jährigen und seinen Gäste drohen jetzt saftige Strafen.

Diese Strafen drohen den Männern aus Gelsenkirchen

Beim Blick auf die fälligen Summen bei Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz dürften den Männern die Ohren schlackern. Egal, ob die Behörden den Fall werten als Zusammentreffen im öffentlichen Raum mit mehr als einer Person aus einem anderen Haushalt oder als Teilnahme an Veranstaltungen oder Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen fallen, wird ein Ordnungsgeld von 250 Euro fällig.

Der Wirt muss sich auf eine noch drastischere Strafe einstellen. Das Betreiben einer gastronomischen Einrichtung kostet zurzeit 5.000 Euro. Und die Polizei hat noch einen weiteren Verdacht gegen den 27-Jährigen.

Polizei Gelsenkirchen nimmt weitere Ermittlungen auf

So gehen die Beamten davon aus, dass der Gelsenkirchener wiederholt Gäste bewirtet hat, ohne überhaupt eine Konzession zu haben.

Die Polizei schrieb deshalb eine weitere Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Gaststättengesetz. (ak)