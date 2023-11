Gelsenkirchen: Nächstes Mega-Event nach Taylor Swift und Rammstein – das gab’s noch nie auf Schalke

Aktuell gibt es für Fußball-Fans in Gelsenkirchen nicht viel zu lachen. Nach dem Abstieg im Sommer wollte der FC Schalke 04 erneut den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen. Doch stattdessen krebst Königsblau nach zehn Spieltagen mit sieben Punkten am Ende der Tabelle herum. Schalke muss hoffen, am Ende der Saison nicht sogar in die Drittklassigkeit abzurutschen.

Ganz im Gegensatz zum Programm in der Veltins-Arena im Sommer. Das präsentiert sich mehr als erstligatauglich. Denn neben den Kracher-Konzerten mit Megastar Taylor Swift (mehr dazu hier) und den Auftritten von Rammstein können die Menschen in Gelsenkirchen sich auch auf ein Event freuen, das es bisher noch nie in der Schalker Arena gegeben hat.

Gelsenkirchen: Mega-Event feiert Premiere auf Schalke

Kinder der 1990er aufgepasst! Wer damals regelmäßig beim TV-Sender DSF reingezappt ist, wird nicht daran vorbeigekommen sein: die irren Monster-Truck-Shows mit Grave-Digger und seinen gewaltigen Pendants. Schon damals tourten Monster-Truck-Shows auf größeren Parkplätzen und Festplätzen deutscher Städte. Was die Fans am 17. August 2024 auf Schalke jedoch erwartet, bedeutet noch einmal eine ganz neue Dimension.

Denn es handelt sich nicht um eine Motor-Show, bei der Auto- und Motorrad-Stunts gezeigt werden und am Ende ein Monstertruck vorgeführt wird. Nein. Stattdessen kommt es zu einer waschechten Monster-Jam-Premiere mit zahlreichen Monstertrucks wie „Grave Digger“, „El Toro Loco“ und „Megalodon“.

„Auf einer speziell errichteten Off-Road-Fahrbahn im Stadion testen die Fahrer die Grenzen des Machbaren aus. Sie holen mit Backflips, vertikalen Stunts und Renngeschwindigkeiten von über 100 km/h auf dem herausfordernden Terrain ein Maximum aus ihren Trucks heraus und behalten dennoch die Kontrolle über die mehr als fünf Tonnen schweren Maschinen“, heißt es von den Veranstaltern.

Schalke-Fans mit Preisvorteil

Die Fans können vor Ort über ihre Smartphones abstimmen, wer die einzelnen Wettbewerbe gewinnen soll. Tickets gibt es ab 39 Euro. Schalke-Mitglieder können sich freuen. Sie erhalten in bestimmten Kategorien zehn Prozent Rabatt.

Bis zum Monstertruck-Event können sich die Fans abseits der Schalker Heimspiele noch auf weitere Veranstaltungen freuen. Dazu zählt etwa der alljährliche Biathlon-Weltcup (28. Dezember 2023) oder die 80er-Live-Party (23. März 2024).