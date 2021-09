Gelsenkirchen: Mann spaziert durch Schalke und kann es einfach nicht fassen – „Ist dat noch normal, Alter?“

Gelsenkirchen. Diesen Anblick in Gelsenkirchen beim Spaziergang brachte einen Mann zum Staunen.

„Ist dat noch normal, Alter?“, will er auf Facebook in einer Gelsenkirchen-Gruppe wissen. Die anderen Bewohner reagieren darauf heftig.

Ein Mann aus Gelsenkirchen sieht das ganz anders. Für ihn blüht der Stadtteil Schalke nicht auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Eckel

Gelsenkirchen: Ein Spaziergang in Schalke wird zum Trauerspiel

Der Gelsenkirchener zeigt sich enttäuscht, als er in Nord-Schalke unterwegs ist. In einem einminütigen Video teilt er seine Eindrücke mit anderen Stadtbewohnern. Anscheinend kann hier keiner mehr einen Mülleimer finden oder benutzen.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Überall liegt Müll herum, leere Pizzakartons, gebrauchte Masken. Teilweise hängt der Unrat auch im Gebüsch, am Straßenrand steht ein einsamer Einkaufswagen. „Ist dat noch normal, Alter?“, regt sich der Gelsenkirchener auf.

Symbolbild Foto: IMAGO / biky

Gelsenkirchen: Anwohner reagieren auf das Video – „traurig“

Das Video geht vielen Bewohnern der Stadt an die Nieren. Sie finden es einfach nur noch „traurig“, wie es hier in Gelsenkirchen aussieht. „Immer das selbe Bild an bestimmten Straßenbereichen so schnell wie an manchen Bereichen der Müll hingeworfen wird können weder Gelsendienste noch Anwohner es entfernen“, beschwert sich eine Anwohnerin.

Eine Gelsenkirchenerin findet „derartige Videos überflüssig“, da dadurch eh nichts gewonnen wäre. Der Stadtbewohner, der das Video gemacht hat, denkt jedoch anders darüber. „Durch solch Videos werden viele aufmerksam darauf und verändern auch teilweise etwas“, meint er.

Außerdem könne man dadurch gezielt über den Räumungsbedarf informieren, damit die Stadt Reinigungskräfte dorthin ordern könne. (mbo)