Schreckens-Nacht in Gelsenkirchen-Schalke: Für eine Person kommt jede Hilfe zu spät

Feuer-Drama in einem Mehrfamilienhaus im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke-Nord. Die Uhr zeigte 22.15 Uhr am Samstagabend (8. November 2025) als ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr in Gelsenkirchen einging. Gemeldet wurde ein Brand in einer Erdgeschosswohnung auf der Parallelstraße in Schalke-Nord.

Mit gleich mehreren Löschzügen rückten die Rettungskräfte an. Doch vor Ort bot sich den Feuerwehrleuten ein unklares Bild. Mehrere Personen hatten sich vor dem Gebäude versammelt, unklar, ob auch alle Bewohner des Hauses unter ihnen waren. Und die Unsicherheit sollte sich leider bestätigen.

Horror-Nacht in Gelsenkirchen-Schalke

Die zwei Atemschutztrupps, die das Haus zur Brandbekämpfung betreten hatten, mussten jedoch in der Brandwohnung im Erdgeschoss eine traurige Entdeckung machen. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr lebendig bergen. Eine Person im Obergeschoss jedoch konnte glücklicherweise noch rechtzeitig gefunden und aus dem brennenden Haus in Gelsenkirchen-Schalke-Nord gebracht werden. Fünf weitere Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von den Rettungsdienst-Mitarbeitern erstversorgt.

Rund 2,5 Stunden dauerte der Kampf gegen das Feuer. 38 Einsatzkräfte und 14 Fahrzeuge waren vor Ort, um noch Schlimmeres zu verhindern. Die Feuerwehr Gelsenkirchen hatte dazu Unterstützung von Kollegen aus dem Kreis Recklinghausen. Nun hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass die bei dem Brand verletzten Personen schnellstmöglich genesen und die Polizei ermitteln kann, wie es zu dem Feuer kommen konnte, um derartige Unglücke in Zukunft noch besser verhindern zu können.