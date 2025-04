Gelsenkirchen: Besonderes Event auf Schalke – das gab es noch nie!

Da wird ganz Gelsenkirchen einmal mehr auf den Kopf gestellt! Nach Ostern wartet nämlich in der Arena auf Schalke ein besonderes Highlight – und das mit einem waschechten Star.

Joey Kelly, der durch die Band „The Kelly Family“ bekannt wurde, ist heute ein erfolgreicher Unternehmer und Extrem-Sportler. Kein Wunder, dass er es sich da zur Aufgabe gemacht hat, jede noch so krasse sportliche Herausforderung anzunehmen. Und eine findet schon bald in Gelsenkirchen statt.

Gelsenkirchen: Event mit Star-Aufgebot

Wie jetzt bekannt wird, stellt sich Joey Kelly am 26. April einer besonderen Herausforderung: Gemeinsam mit 50 Teilnehmern wird er eine 100 Kilometer lange Strecke am Stück laufen – und zwar von Gelsenkirchen nach Lohmar. Ganz unter dem Motto „Race for Soil“ („Wettlauf um den Boden“) will der 52-Jährige auf das dringende Problem des Verschwindens von Ackerflächen aufmerksam machen.

Und der Musiker kann diese Challenge kaum noch erwarten, wie er erklärt: „Die wahren Herausforderungen liegen direkt vor unserer Haustüre. 100 Kilometer am Stück sind auch für mich eine echte Challenge. Ich freue mich total auf den Walk, die anderen Teilnehmer und eine Strecke, die auch ich noch nicht kenne. Und ich finde es gut, dass wir mit diesem Walk auf eine große Herausforderung hinweisen, die Verknappung der weltweiten Ackerflächen.“

Startschuss für den Lauf ist also der 26. April um 10.04 Uhr an der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Der Zieleinlauf befindet sich dann im über 100 Kilometer entfernten Eventhof von Joey Kelly in Lohmar.