Veltins-Arena: Nach Taylor Swift und Rammstein – jetzt kommt ER auch noch nach Gelsenkirchen!

Ein Hammer jagt in Gelsenkirchen derzeit den nächsten. In der Veltins-Arena blickt man schon jetzt auf ein erfolgreiches Event-Jahr 2024 zurück. Taylor Swift, Rammstein und einige andere namhafte Künstler sorgten auf Schalke für Furore.

Nachdem sich erst kürzlich die Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Iron Maiden für das nächste Jahr ankündigte (hier mehr dazu), steht schon der nächste Weltstar in den Startlöchern. Wer kommt als nächstes nach Gelsenkirchen?

Gelsenkirchen: Plötzlich kündigt ER sich an

Wie die Veltins-Arena am Dienstagvormittag (1. Oktober) ankündigte, wird niemand Geringeres als Bruce Springsteen für ein Gastspiel nach Schalke kommen. Gemeinsam mit seiner „The E Street Band“ verlängert der US-Star 2025 seine Europatournee und wird Kulthits wie „Born in the U.S.A“ oder „The River“ live in Gelsenkirchen performen.

Doch wer eines der begehrten Tickets ergattern will, sollte sich wohl besser schon mal den Termin für den Vorverkaufsstart rot im Kalender markieren. Der 75-Jährige wird lediglich an drei Terminen in Deutschland auftreten: am 11. Juni 2025 im Berliner Olympiastadion, am 18. Juni 2025 im Frankfurter Deutsche Bank Park und am 27. Juni 2025 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Der Termin im Ruhrgebiet bleibt somit der einzige in ganz NRW!

DIESES Datum musst du kennen

Der allgemeine Vorverkauf für die Springsteen-Tickets startet am Mittwoch, 9. Oktober, um 10 Uhr. Früher kommen nur Telekom-Kunden an Tickets, denn sie haben bereits am Montag, 7. Oktober, 10 Uhr im 48-stündigen Online-Presale die Chance, sich einen Platz in der Veltins-Arena zu reservieren. Auch RTL+-Kunden, die über ein All Inclusive Entertainment Paket verfügen, können sich zur gleichen Zeit wie Telekom-Kunden ein Ticket in Gelsenkirchen sichern.

Bruce Springsteen ist bereits seit Februar 2023 auf Tour. Enden wird sie nächstes Jahr im Juli in Mailand. Ob es den US-Star danach nochmal in nächster Zeit nach Deutschland verschlagen wird, bleibt abzuwarten. Deshalb können Fans damit rechnen, dass der Andrang – ob auf Tickets in Gelsenkirchen, Frankfurt oder Berlin – jeglichen Rahmen sprengen wird.