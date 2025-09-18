Zwei Wochen alter Säugling aus Gelsenkirchen in Lebensgefahr – nach nur zwei Minuten ist die Polizei vor Ort

Wenn ein Baby geboren wird, haben Eltern alle möglichen Ängste und Sorgen, die sich mit den Glücksgefühlen mischen. Vor allem beim ersten Kind. Ein echtes Horrorszenario für Eltern und ein nicht alltäglicher Einsatz für zwei Polizeibeamte geschah jetzt am Mittwoch (17. September) in Gelsenkirchen.

Die Mutter wählte gegen 19.20 Uhr den Notruf. Nach nur unglaublichen zwei Minuten waren zwei Polizisten am Einsatzort. Sie mussten schnell handeln, denn es ging um Leben und Tod.

Säugling kann nicht mehr atmen – zwei Polizisten retten ihm das Leben

Vermutlich durch einen Unfall in der Badewanne konnte ein erst zwei Wochen alter Säugling nicht mehr atmen. Die Mutter aus Gelsenkirchen rief sofort den Notruf. Und nach gerade mal zwei Minuten waren die Polizeibeamten am Einsatzort an der Karlstraße in Erle. Sie leiteten sofort professionelle Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Und zum Glück: Der kleine Junge begann kurz darauf wieder zu atmen.

Schon bald trafen auch die Rettungskräfte in dem Badezimmer der Familie aus Gelsenkirchen ein. Sie brachten Mutter und Sohn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie es dem zwei Wochen alten Säugling aktuell geht, ist nicht bekannt.

Das werden die Polizisten wohl lange nicht vergessen

Für die jungen Polizeibeamten aus Gelsenkirchen – ein 29-jähriger Polizeikommissar und ein 37 Jahre alter Polizeihauptkommissar – war das ein Einsatz, den sie nicht alle Tage erleben.

Und dieser wird ihnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben – glücklicherweise in positiver. Denn leider gibt es auch immer wieder Fälle, die ganz anders ausgehen, wie dieser hier.