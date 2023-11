Gelsenkirchener schauen RTL-Nachrichten – und fallen vom Glauben ab: „Zum Kotzen“

Fassungslosigkeit in Gelsenkirchen!

Als die Mitglieder und Unterstützer der Stadtvogelhilfe Gelsenkirchen am Dienstag (14. November) ihren Fernseher einschalteten und die Nachrichten bei RTL sahen, trauten sie ihren Augen nicht. Was auf dem Bildschirm zu sehen war, sorgte für ungläubiges Kopfschütteln.

Gelsenkirchener geschockt von RTL-Bericht

Dabei war Gelsenkirchen gar nicht das Thema. Die RTL-Nachrichten befassten sich mit einer Meldung aus Limburg. In der hessischen Stadt gibt es nämlich ein großes, gefiedertes Problem – Tauben!

„Nach Einschätzung der Mehrheit ist die Taubenpopulation in Limburg so hoch, dass dringend Abhilfe geschaffen werden muss, um Menschen und Gebäude zu schützen“, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Und dafür greifen die Verantwortlichen zu drastischen Mitteln: Gezielte Tötung per Genickbruch!

Tauben werden in Limburg immer mehr zum Problem. Foto: Sascha Lotz/dpa

Für zwei Jahre lang soll es Falknern erlaubt sein, die Stadttauben auf diese Art und Weise zu töten, bis die Population derart gering ist, dass man sie per Geburtenkontrolle im Griff haben könnte.

Tierschützer liefen sofort Sturm, bezeichneten die Verantwortlichen hinter dem Beschluss als „Mörderbande“. Doch die Entscheidung steht. Und als RTL im Rahmen seines Berichts dazu eine Zuschauer-Umfrage einblendete, fielen der Stadtvogelhilfe Gelsenkirchen beinahe die Augen aus dem Kopf.

Zuschauer-Umfrage empört Taubenfreunde

Selbstverständlich sind auch die Vogel-Freunde aus der Revierstadt alles andere als begeistert davon, wenn armen Tauben auf behördliche Anweisung das Genick gebrochen wird. Es ist ein emotional aufgeheiztes Thema – deshalb fragte auch RTL seine Zuschauer: „Ist das gezielte Töten von Tauben eine gerechtfertigte Maßnahme?“

Im TV blendeten sie die Ergebnisse der Umfrage ein: 68 Prozent der Zuschauer stimmten tatsächlich mit „Ja“ ab – unterstützen also das Vorgehen der Stadt Limburg. Die Stadtvogelhelfer aus Gelsenkirchen können es nicht fassen – und posten ein Foto des TV-Moments in ihrer Facebook-Gruppe.

„Ich hasse Menschen“, kommentiert eine Nutzerin. „Ich auch“, schreibt eine andere – und erinnert sich an Tauben-Hass in der eigenen Familie: „Meine Mama nannte sie auch Ratten der Lüfte.“

Als „zum Kotzen“ bezeichnet es eine andere Userin – und schiebt noch hinterher: „Eine Umfrage unter den Zuschauern von RTL – was kann man da anderes erwarten? Hätte man eine andere Zielgruppe befragt, wäre das Ergebnis unter Umständen anders ausgefallen.“