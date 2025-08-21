Mann wird in Gelsenkirchen von Lkw erfasst – er ist sofort tot

Schrecklicher Unfall in Gelsenkirchen! Am Donnerstagmorgen (21. August) wird ein 57 Jahre alter Mann von einem Lkw erfasst und erliegt seinen tödlichen Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.

Lkw erfasst 57-jährigen Mann – er ist sofort tot

Am Donnerstagmorgen (21. August) überquert der 57-jährige Mann nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrbahn der Ringstraße in Gelsenkirchen, gleichzeitig fuhr ein Lkw dort entlang und erfasste den Mann.

Dieser erlitt bei dem schweren Unfall tödliche Verletzungen, wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilte. Der 41-jährige Fahrer des Lkw steht unter Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt

Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften an der Unfallstelle in Gelsenkirchen im Einsatz. Die Spuren wurden von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum aufgenommen.

Durch die notwendigen Straßensperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

