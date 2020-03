Ein Audi-Fahrer hat einen Rettungswagen in Gelsenkirchen extrem behindert. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Rettungswagen rast zu Notfall – was DIESER Autofahrer macht, ist einfach widerlich

Gelsenkirchen. Nach einem ungeheuerlichen Vorfall in Gelsenkirchen sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Was war passiert? Ein Rettungswagen war am Freitagabend mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Gegen 18 Uhr wurde der Fahrer auf der Straße „An der Rennbahn“ in Gelsenkirchen auf extreme Weise von einem Audi-Fahrer behindert.

Audi-Fahrer bremst Rettungswagen in Gelsenkirchen aus – dann macht er alles noch schlimmer

Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wollte gerade auf die linke Spur ziehen, um ein Auto zu überholen. Doch in diesem Augenblick setzte sich der graue Audi A5 vor den Rettungswagen und bremste ihn durch das Manöver aus.

Anschließend fuhr der Audi über eine rote Ampel und verhinderte im weiteren Verlauf, dass der Rettungswagen überholen kann. Auf Höhe des Sportplatzes an der Grothusstraße kam es erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

NRW: Mann will Grab seiner Eltern besuchen – als er DAS sieht, fällt er vom Glauben ab! „So eine Sauerei“

Obdachloser lebt zehn Jahre in NRW auf der Straße – „An schlimmen Tagen kann ich gar nicht aufstehen“

• Top-News des Tages:

Coronavirus: Großveranstaltungen in NRW vor dem Aus! Experte warnt – „Die Auswirkungen wären extrem!“

Coronavirus: Erster Deutscher stirbt an Virus ++ Was bringen bundesweite Corona-Ferien?

-------------------------------------

Dort hatte sich der Audi-Fahrer zunächst rechts eingeordnet, um erneut nach links zu ziehen. Dieses Mal musste der Rettungswagen eine Vollbremsung einlegen, um nicht in das Heck des Autos zu rauschen.

+++ Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen steigt stark an ++ Arztpraxis in Bochum geschlossen ++ „Das wird uns ein Vermögen kosten“ +++

Danach fuhr der Unbekannte erneut über eine rote Ampel, um sich schließlich von der Overwegstraße Richtung Essen davon zu fahren.

Polizei sucht Zeugen

Nach diesen gefährlichen Manövern sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hast du den grauen Audi gesehen und kannst dich an das vollständige Kennzeichen erinnern?

+++ NRW: Ehepaar arbeitet Jahrzehnte bei der Feuerwehr und lebt jetzt in Armut – „Ich schäme mich“ +++

Dann melde dich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Nummer: 0209/365-6280 oder 0209/365-2160. (ak)