Gelsenkirchen: Rettungskräfte wollen Frau versorgen – dann werden sie selbst zum Opfer

Die Rettungskräfte in Gelsenkirchen wollen einer Frau helfen, plötzlich müssen sie sich selbst retten! (Symolbild)

Rettungskräfte wollen einer Frau in Gelsenkirchen helfen, plötzlich müssen sie sich selbst retten!

Die Rettungskräfte wurden am Mittwochabend in die Vandalenstraße nach Gelsenkirchen gerufen. Dort hatte sich eine Frau bei einem Streit mit ihrem Freund verletzt. Was der Partner daraufhin anstellt, ist unglaublich!

Gelsenkirchen: Rettungskräfte wollen Frau versorgen

Gegen 21.30 Uhr wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen alarmiert. Eine Frau hatte im Laufe eines Streits in eine, an einer Tür befestigten Glasscheibe geschlagen.

Sie hatte sich vom Glas Schnittwunden an der Hand zugezogen. Ihr 29-jähriger Freund reagierte nach angaben der Polizei Gelsenkirchen aggressiv auf die eintreffenden Rettungskräfte.

Rettungskräfte müssen sich selbst retten

Der Mann wollte offenbar nicht, dass die Kräfte die Wunde der Frau versorgen. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, soll er seinen belgischen Schäferhund mit dem Wort „Fass“ auf die Rettungskräfte „losgelassen“ haben.

Wie die Polizei berichtet, konnten die Einsatzkräfte mit der Frau unverletzt aus der Wohnung fliehen.

Der Gelsenkirchener soll seinen Hund auf die Rettungskräfte "losgelasen" haben. (Symbolbild) Foto: imago images / Steve Bauerschmidt

Mann erhält Strafanzeige

Polizeibeamte führten später eine Gefährdeansprache mit den 29-jährigen Gelsenkirchener. Er bestritt jedoch seinem Hund den Befehl, die Rettungskräfte anzugreifen, gegeben zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Strafanzeige gefertigt. Zudem wurde ein Bericht an die Stadt Gelsenkirchen geleitet, um die Eignung des Mannes als Hundehalter überprüfen zu lassen. (mia)