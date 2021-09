Gelsenkirchen: Schlimme Szenen in der Neustadt! Restaurant brennt lichterloh

In Gelsenkirchen stand auf einmal ein Restaurant in Flammen!

Feuer-Alarm in Gelsenkirchen!

Als ein Restaurant in Gelsenkirchen auf einmal anfängt zu brennen, rückt die Feuerwehr in Windeseile aus. Und das müssen sie auch, immerhin ist zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob sich noch Leute in der Lokalität aufhalten.

Gelsenkirchen: Restaurant brennt in Flammen – Feuerwehr muss schnell agieren

Es war gegen 11.50 Uhr als zahlreiche Anrufe bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen eingingen und einen Brand meldeten. Ein Restaurant in der Bochumer Straße brannte bereits lichterloh, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Feuerwehr von Gelsenkirchen musste bei einem Brand schnell ausrücken. Foto: imago images/Martin Wagner

Da zu diesem Zeitpunkt davonausgegangen werden musste, dass sich auch noch Menschen in der Lokalität befinden könnten, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Kräfte der Altstadtwache, der Wachen Heßler und Buer beteiligten sich an dem Einsatz.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Die Abluftanlage stand bereits zu weiten Teilen in Flammen und auch der außen am Gebäude verlaufende Kamin war von dem Feuer ergriffen.

Doch eine gute Nachricht gab es immerhin.

Restaurant-Brand ohne Verletzte – Brandursache wird ermittelt

Das Wichtigste: keine Menschen befanden sich mehr im Gebäude und somit wurde niemand verletzt. Knapp eineinhalb Stunden benötigten die Feuerwehrmänner für die Brandbekämpfung.

Dafür mussten sie die Abluftkanäle und Teile des Kamins öffnen beziehungsweise demontieren. Insgesamt 32 Einsatzskräfte wurden benötigt, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Die Polizei versucht jetzt die Brandursache herauszufinden. (cg)