Gelsenkirchen: Polizei stürmt Rechtsrock-Konzert – Staatsschutz ebenfalls vor Ort

Am Samstagabend (28. Oktober) kam es in Gelsenkirchen zu einem Großeinsatz der Polizei. In der Emscherstadt fand ein geheimes Rechtsrockkonzert in einem Kleingarten in der Almastraße im Stadtteil Ückendorf statt.

Beim Eintreffen der Hundertschaft befanden sich nach Angaben eines Sprechers der Polizei Gelsenkirchen etwa 80 Personen in dem Vereinsheim der KGV Luthenburg. Der Einsatz läuft derzeit noch.

Gelsenkirchen: Polizei stürmt Rechtsrock-Konzert

Seit 20.42 Uhr ist die Polizei zusammen mit dem Staatsschutz im Einsatz. „Die Stadt Gelsenkirchen ist ebenfalls vor Ort und überprüft aktuell, ob die Veranstalter eine Genehmigung für das Konzert haben“, merkte der Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN an.

Derzeit werde die Identität der Teilnehmer festgestellt. Der Einsatz verlaufe zunächst ruhig und es sei bis dato zu keinem gewaltsamen Widerstand gekommen. Weitere Informationen könnte die Polizei erst nach Abschluss des Einsatzes geben.