Gelsenkirchen: Razzia! Mehrere NRW-Städte im Fokus – Spur der Ermittlungen reicht bis nach Spanien

Razzia in Gelsenkirchen!

Am Montagmorgen gab es in der Innenstadt mehrere Durchsuchungen in Gebäuden und Objekten. Parallel dazu fanden auch Razzien in anderen NRW-Städten wie Oberhausen, Bochum, Herne, Moers, Hattingen, Langenfeld und Voerde statt. Auch in Spanien und den Niederlanden wurden Objekte durchsucht – insgesamt kam es zu Razzien an 21 Orten.

Gelsenkirchen: Drogen-Kriminalität im Fokus der Ermittler

Im Fokus der Razzien in Gelsenkirchen und Co., die von der Staatsanwaltschaft Bochum geleitet wurden, standen die organisierte Kriminalität und der Drogenhandel. In Deutschland wurden insgesamt 14 Objekte in NRW und auch in Delmenhorst in Niedersachsen durchsucht.

Auch Spezialkräfte und Beamte der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz.

---------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

---------------

Drei Personen wurden in Deutschland mit Haftbefehl festgenommen, über 10.000 Euro Bargeld wurde beschlagnahmt.

Gelsenkirchen: Marihuana-Plantage in Spanien beschlagnahmt

In Gelsenkirchen konzentrieren sich die Durchsuchungen auf die Innenstadt rund um die Arminstraße und die Gabelsbergerstraße.

------------

------------------

In Spanien wurden in Kooperation und mit Unterstützung der spanischen Mossos d'Esquadra (Geschwaderjungs, Polizei von Katalonien) sechs Objekte durchsucht und drei Personen mit europäischem Haftbefehl festgenommen. Bei der Razzia konnte außerdem eine Plantage mit rund 1200 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt werden.

In Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei wurde auch ein Objekt in den Niederlanden durchsucht, hierzu machte die Polizei Bochum aber keine genauen Angaben. (kv)