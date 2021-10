In Gelsenkirchen und anderen NRW-Städten führen Polizei und Spezialkräfte gerade mehrere Razzien durch. (Symbolfoto)

Gelsenkirchen: Razzia in der Innenstadt! Mehrere NRW-Städte im Fokus der Ermittler

Razzia in Gelsenkirchen!

Aktuell laufen in der Innenstadt mehrere Durchsuchungen in Gebäuden und Objekten. Parallel dazu finden gerade auch Razzien in anderen NRW-Städten wie Oberhausen, Bochum, Herne, Moers, Hattingen und Voerde statt. Das berichtet die „WAZ“.

Gelsenkirchen: Drogen-Kriminalität im Fokus der Ermittler

Demnach stehen die organisierte Kriminalität und der Drogenhandel im Fokus der Razzien in Gelsenkirchen und Co.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Laut der Polizei Bochum, die den Einsatz zusammen mit der Staatsanwaltschaft leitet, kommt es am Montagmittag zu Razzien in 14 Städten – darunter auch im Bundesland Niedersachsen. Auch Spezialkräfte und Beamte der Bereitschaftspolizei sind im Einsatz, so die „WAZ“.

Gelsenkirchen: Hier findet die Razzia statt

In Gelsenkirchen konzentrieren sich die Durchsuchungen auf die Innenstadt rund um die Arminstraße und die Gabelsbergerstraße.

Erste Ergebnisse der Razzia in Gelsenkirchen und Umgebung sind bisher nicht bekannt, werden laut eines Polizeisprechers frühestens für den Mittag erwartet.