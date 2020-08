Gelsenkirchen: Rauchwolke über der Stadt! Feuerwehr kämpft gegen Flammen ++ Warnung für Anwohner

Gelsenkirchen. Großbrand in Gelsenkirchen!

Am Montagmorgen ist ein riesiges Feuer in Gelsenkirchen ausgebrochen. Etwa 800 Strohballen brennen lichterloh in Stadtteil Reese. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Seit 9 Uhr kämpfen die Retter gegen die Flammen am dortigen Bauernhof an der Straße Osterkampsweg.

+++ Gelsenkirchen: Beziehungsstreit eskaliert – SEK muss anrücken +++

Großbrand in Gelsenkirchen: Strohballen brennen lichterloh

Anwohner wurden über die Warnapp „Nina“ vor einer Geruchsbelästigung gewarnt. Es herrsche eine starke Rauchentwicklung. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Es bestehe aber keine Gefahr, heißt es in der Warnapp weiter.

-----------------------------

Mehr Themen aus NRW:

NRW: Zwei Flugzeuge stürzen am Wochenende ab – Pilot stirbt, Mädchen schwer verletzt

Corona: Es ist soweit! Ab sofort startet in NRW ... +++ Streit am Flughafen eskaliert komplett – Teststation bricht Arbeit ab

Düsseldorf: Schock-Video sorgt für heftige Kritik – jetzt hat die Polizei reagiert

NRW: Nach tödlicher Gas-Explosion – jetzt kommt raus, dass verdächtige Schülerin (18) ...

-----------------------------

Mehr Infos in Kürze. (js)

-------------------------------

Das ist Gelsenkirchen:

Durch mehrere Gebietsreformen erhielt die Stadt ihr Gesicht: Buer und Horst wurden eingegliedert

Heute leben rund 260.000 Menschen in Gelsenkirchen

Wegen der vielen Fackeln an den Kokereien bekam die Stadt den Spitznamen „Stadt der 1000 Feuer“

Die wohl berühmteste Institution der Stadt ist der FC Schalke 04

Er hat im gleichnamigen Stadtteil eine eigene Fan-Meile

-------------------------------

Wetter in NRW: Nach der Hitze kommen die Unwetter

Nach der langanhaltenden Hitze und Trockenheit gab es am Montag erste heftige Schauer. Auch in den nächsten Tagen soll das Wetter ungemütlich bleiben. Mehr Infos hier >>>