Gelsenkirchen: Polizist erschießt Messer-Mann (37) vor Wache – SEK dringt in Wohnung des Angreifers

Gelsenkirchen. Nachdem ein Polizist (23) am Sonntagabend einen bewaffneten Mann (37) in Gelsenkirchen erschoss, soll ein Spezialeinsatzkommando (SEK) noch in der Nacht die Wohnung des mutmaßlichen Täters in Gelsenkirchen durchsucht haben. Nach Informationen von DER WESTEN fanden sie dort aber niemanden.

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen weiterhin die Hintergründe des Angriffs.

Gelsenkirchen: Tödlicher Vorfall vor Polizeiwache

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag gegenüber DER WESTEN erklärte, standen zwei Beamte gegen 19.40 Uhr direkt vor der Polizeiwache-Süd. Sie sahen, wie ein Mann mit einem Gegenstand gegen einen Streifenwagen schlug.

Als die beiden Polizisten daraufhin nach ihm riefen, antwortete der Gelsenkirchener nicht. Stattdessen ging er laut Polizei bedrohlich auf die Beamten zu.

+++ NRW: Frau (54) auf offener Straße erschossen – Ehemann (58) festgenommen +++

Mann reagiert nicht auf Polizisten

Die Polizisten forderten den 37-Jährigen dazu auf, stehen zu bleiben. Doch der Mann ging weiter, ignorierte alle Warnungen. Als er sich noch weiter näherte, erkannte der Kommissaranwärter ein Messer hinter dem Rücken des Mannes.

Der 23-Jährige forderte ihn erneut dazu auf, stehen zu bleiben. Doch wieder kam keinerlei Reaktion.

-----------------------------

Mehr Themen:

USA: Angeblicher „Dritter Weltkrieg“! Gerüchte sorgen für...

Tatort (ARD): Til Schweiger ermittelt in einem neuen Fall – doch alle Zuschauer achten nur DARAUF

FC Schalke 04: Ausgerechnet ER zeigt Verständnis für Alexander Nübels Wechsel zum FC Bayern

-----------------------------

Mann stirbt vor Polizeiwache

Die Polizeiwache am Sonntagabend. Foto: Rene Werner / dpa

Daraufhin zückte der Beamte seine Dienstwaffe. Er feuerte mindestens einen Schuss ab, verletzte den Messer-Mann tödlich. Er starb noch vor Ort, die beiden Polizisten blieben nach ersten Erkenntnissen dagegen unverletzt.

Der verstorbene Gelsenkirchener war polizeibekannt wegen Widerstands- und Gewaltdelikten. Die Staatanwaltschaft Essen hat die Ermittlungen aufgnenommen.

SEK durchsucht Wohnung

Gegen 2.30 Uhr durchsuchte dann ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des mutmaßlichen Täters in Gelsenkirchen. Dabei sollen die Beamten allerdings niemanden angetroffen haben.

Untersucht wird nun wohl auch, ob der Angriff des Mannes einen terroristischen Hintergrund hatte.

Polizei schaltet Hotline

Seit der Nacht hat die Polizei eine Hotline geschaltet, über die sie sich Zeugenhinweise erhofft: 0800 - 3040303. (nr, nk)