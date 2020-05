Gelsenkirchen: Polizei will Auto kontrollieren – nach einer wilden Verfolgungsjagd kommt DAS raus

Gelsenkirchen. Damit hatte eine Polizeistreife in Gelsenkirchen wohl nicht gerechnet, als sie in der Nacht auf Freitag einen verdächtigen BMW kontrollieren wollte.

Der aus Gelsenkirchen stammende Fahrer des Autos verwickelte die Beamten nämlich nicht nur in eine heftige Verfolgungsjagd. Wie sich später herausstellte, steckte hinter der ganzen Sache mehr als zunächst erwartet.

Gelsenkirchen: Rasante Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Doch alles schön der Reihe nach. Gegen 2.25 Uhr fiel der Polizeistreife an der Hölscherstraße, Ecke Kurt-Schumacher-Straße ein verdächtiger 5er-BMW mit Duisburger Kennzeichen auf. Doch bevor die Beamten den beiden Personen im Auto signalisieren konnten, anzuhalten, drückte der 46-jährige Fahrer aufs Gaspedal und raste davon – die Polizei mit Blaulicht und Martinshorn im Nacken.

Auf seiner riskanten Fluchtfahrt vor den Beamten nahm der Gelsenkirchner kaum Rücksicht auf den Straßenverkehr. Während er in Richtung Buer bretterte, ignorierte er mehrere rote Ampeln und weitere Verkehrsregeln. Wie durch ein Wunder wurden bei der Verfolgungsjagd keine unbeteiligten Personen verletzt.

Auf der Goldbergstraße verlor der 46-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der BMW geriet ins Gleisbett der Straßenbahnschienen und wurde von einem Prellbock gestoppt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, sein 24-jähriger Begleiter leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die ersten Erkenntnisse: Der 46-jährige Gelsenkirchener war alkoholisiert, besitzt keinen Führerschein und es liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Bei der Verfolgungsjagd entstand ein Gesamtschaden von fast 20.000 Euro, der stark beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.

Doch wie die Polizeikollegen aus Essen mitteilten, begann die Geschichte bereits wenige Stunden vor der Verfolgungsjagd im Essener Ostviertel.

Das Auto wurde kurz zuvor in Essen gestohlen

Am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr wurde auf der Elisenstraße in Essen ein BMW gestohlen – und zwar eben jener, der später durch Gelsenkirchen raste. Wie die Polizei Essen berichtet, gehört das Auto einem 18-jährigen Essener, allerdings war der Wagen noch nicht zugelassen.

Der 46-jährige spätere Unfallfahrer war offenbar mit dem jungen Besitzer verwandt und habe sich den Wagen anschauen wollen. Dabei soll er den 18-Jährigen körperlich angegangen sein, um sich die Autoschlüssel zu schnappen. Dann raste er mit dem BMW davon und geriet rund zweieinhalb Stunden später ins Visier der Polizeistreife in Gelsenkirchen.

Der 46-jährige befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung und steht wegen des bestehenden Haftbefehls unter polizeilicher Bewachung. Er besitzt keinen Führerschein und ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Der Mann soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. (at)