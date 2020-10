Gelsenkirchen: Massenschlägerei! Gruppe prügelt auf einander ein – Polizei stellt Waffe sicher

Gelsenkirchen. Massenschlägerei in Gelsenkirchen!

Am Sonntagabend sind mehrere Männer zweier Gruppen auf dem Gelände des Almaparks an der Almastraße aufeinander losgegangen. Daraufhin eilte die Polizei zum Ort und stellte schließlich eine Waffe sicher.

Gelsenkirchen: Männer gehen aufeinander los – Polizei findet Waffe

Gegen 21.15 Uhr prügelten sich die beiden Gruppen in Ückendorf (Gelsenkirchen). Als wenig später die Polizei eintraf, versuchten mehrere Beteiligte mit ihren Fahrzeugen oder zu Fuß zu flüchten. Das teilte die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Der Polizei gelang es aber, zwölf Männer festzuhalten. Die Beamten stellten die Identität der Schläger fest und durchsuchten die 21- bis 31-Jährigen.

Dabei fanden die Polizisten unter anderem ein Messer, das sie beschlagnahmten. Weiterhin sprachen die Polizisten Platzverweise aus und leiteten ein Strafverfahren ein. (nk)