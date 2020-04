Gelsenkirchen: Polizei stoppt illegales Rennen – und stellt fest, dass...

Gelsenkirchen. Am Karfreitag hat die Polizei in ganz NRW auf Raser geachtet, da die Tuning-Szene sich an diesem Tag („Car-Freitag“) traditionell trifft und es auch illegale Rennen gibt. Bereits am Donnerstag hatte die Polizei Gelsenkirchen es mit einem solchen Rennen zu tun.

Am frühen Abend gegen 17 Uhr wurden Polizisten aus Gelsenkirchen auf ein illegales Rennen in der Altstadt von Gelsenkirchen aufmerksam.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Kurioser Unfall! Fahrradfahrer stürzt - dann nimmt das Drama seinen Lauf!

NRW: Großeinsatz an Kiosk – Polizei stellt Männer in roten Anzügen, mit Masken und Sturmgewehren

NRW: Verbraucherzentrale erhebt in Coronakrise schwere Vorwürfe gegen Eventim – aus diesem Grund

Corona in NRW: Innenminister Reul mit dringendem Appell – an die Holländer!

-------------------------------------

Sie beobachteten einen Ford Focus und einen Mercedes, welche die Ringstraße in Fahrtrichtung Norden mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit befuhren und mehrfach die Fahrspuren wechselten, um die Fahrt auf der stark befahrenen Ringstraße nicht verlangsamen zu müssen.

Polizisten stoppen illegales Autorennen

Die Polizeibeamten konnten den Ford anhalten und überprüfen. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 20-jährigen Gelsenkircheners und stellten das Fahrzeug sicher. Dabei fiel ihnen auf, dass der Wagen dem Fahrer nicht einmal gehörte, sondern einer Leihfirma.

>>> Essen, Dortmund, Duisburg und Co.: Corona-Verstöße an Karfreitag – DAS ist die Bilanz der Polizei

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an. Der Mercedes-Fahrer konnte entkommen. (fb)