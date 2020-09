Gelsenkirchen: Polizei stoppt Auto – unglaublich, was es auf dem Dach hat

Gelsenkirchen. Unfassbarer Vorfall in Gelsenkirchen!

Am Dienstag hat die Polizei ein Auto auf der Emil-Zimmermann-Allee in Gelsenkirchen-Erle gestoppt, um es zu kontrollieren. Als die Polizisten sahen, was der Fahrer auf dem Dach seines Pkws transportierte, fielen sie vom Glauben ab.

Gelsenkirchen: Polizei kontrolliert Auto - Unfassbar, was es auf dem Dach transportierte

So etwas dürfte selbst die Polizei noch nicht gesehen haben! Sie kontrollierte ein Auto und stellte dabei fest, dass der 32-jährige Fahrer etwas Seltsames auf dem Dach des Autos hatte. Denn tatsächlich hatte er eine riesige Solaranlage aufgebaut, das er mit sich führte.

Gelsenkirchen: Der Mann transportierte eine riesige Solaranlage auf dem Dach. (Symbolbild) Foto: Polizei Gelsenkirchen

Diese sollte den Zweck haben, einen Kühlschrank im Inneren des Autos zu betreiben, wie der 32-Jährige angab.

Polizei leitet Verfahren ein

Da der Aufbau nicht genehmigt war, untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt.

Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. (nk)