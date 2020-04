Gelsenkirchen: SEK-Mann bei Einsatz erschossen – Nachbarn über Verdächtigen Thomas K.: „Er war ein bisschen...“

Ein SEK-Mann wurde während einer Hausdurchsuchung in Gelsenkirchen-Buer angeschossen, starb später im Krankenhaus. DER WESTEN berichtet von vor Ort.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein Polizist (28) erschossen worden. Das bestätigte die Polizei Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN.

Gelsenkirchen: Polizist stirbt nach Einsatz bei mutmaßlichem Drogendealer

In der Augustin-Wibbelt-Straße in Gelsenkirchen kam es zu einem Schusswechsel bei einem SEK-Einsatz. Dort sollte am Morgen eine Wohnung durchsucht werden. Es bestand der Verdacht des Drogenbesitzes und -handels. Weil der Verdacht bestand, dass der Verdächtige Thomas K. (29) aus Gelsenkirchen bewaffnet sein könnte, hatte die Polizei Spezialeinsatzkräfte aus Münster hinzugezogen, zu dem der 28-jährige Beamte gehörte.

Bei einem Polizeieinsatz wurde ein 28-jähriger Beamter getötet.

Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige, nachdem die Polizei ihn aufgefordert hatte, die Tür zu öffnen, durch die geschlossene Tür auf die Beamten geschossen haben. Die Beamten erwiderten daraufhin das Feuer.

In Gelsenkirchen starb ein Beamter der Polizei.

Der 28-jährige Beamter des SEK Münster wurde bei dem Schusswechsel von mindestens zwei Schüssen getroffen und schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus und erlag dort eine Stunde später seinen Verletzungen.

In diesem Haus wurde ein Beamter der Polizei erschossen.

Der Verdächtige blieb bei dem Schusswechsel unverletzt und ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Thomas K. war bislang bei der Polizei nicht auffällig geworden. In welchem mentalen Zustand er am Morgen war, ist bislang unklar.

Anwohner sprechen über Thomas K.

Die Anwohner in Gelsenkirchen-Buer sind geschockt nach dem Vorfall. Ein Anwohner gegenüber DER WESTEN: „Es ist schlimm, dass hier so was passiert. Unsere Gegend ist sehr ruhig und friedlich. Ich bin erschüttert.“ Eine Anwohnerin sagte: „Ich bin sprachlos und einfach schockiert.“

Thomas K. war den Anwohnern nicht negativ aufgefallen. Er galt als freundlich und hilfsbereit, „ein bisschen crazy“ vielleicht.

Thomas K. gilt als Autonarr. Er half seinen Nachbarn auch bei ihren Fahrzeugen.

Eine Anwohnerin (46) kennt K. persönlich, sagt zu DER WESTEN: „Er war immer sehr nett und hilfsbereit. Er hat viel an Autos rumgebastelt und mir neulich noch mit dem Anlasser geholfen. Er hat auch ab und zu auf meinen Hund aufgepasst. Dass er aber harte Drogen nahm und mit ihnen gehandelt haben soll, ist mir neu. Ich bin sehr schockiert, das alles hätte ich Thomas nie zugetraut.“

Polizei trauert um Kollegen

Als oberster Dienstherr sprach Innenminister Herbert Reul (CDU) von einem „schwarzen Tag“ für die NRW-Polizei. Der Tod des jungen Mannes führe schmerzhaft vor Augen, welches Risiko Polizisten jeden Tag eingehen, um die Bürger zu schützen. „Ihr Beruf ist lebensgefährlich, das wissen wir. Umso erschreckender und gnadenloser trifft uns der Tod dieses Kollegen. Heute stehen alle Beschäftigten der Polizei Nordrhein-Westfalens in Trauer vereint als Polizeifamilie zusammen.“

„Wir wissen alle, dass sich die Polizistinnen und Polizisten, die uns vor Straftätern schützen, selber in Gefahr begeben. Trotzdem macht uns der Tod unseres Kollegen fassungslos“, teilte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Maatz, mit. „Mit 28 Jahren stand er erst am Anfang seines Lebens, das jetzt so abrupt beendet worden ist.“ Gezielte Schüsse auf Polizisten, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, seien als Mord zu bewerten und müssten entsprechend bewertet werden.

Ähnlich äußerte sich Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Eine derartige Tat sei von niedrigen Beweggründen geprägt, „eine lebenslange Freiheitstrafe für den Täter würde nicht außer Verhältnis zur Tat stehen.“ (mg/jg)