Gelsenkirchen: Streit eskaliert! Frau verdrischt Nachbarin mit Holzlatte – dann geht sie noch weiter

Was für ein Ausbruch von Gewalt in Gelsenkirchen! Am Montag (13. Januar) kam es gegen 19 Uhr zu einem Streit zwischen drei Nachbarn im Stadtteil Erle. Dabei schlug eine Frau (40) eine andere (44) gleich mehrfach, verdrosch sie sogar noch mit einer Holzlatte.

Bei dieser Auseinandersetzung verlor das Opfer den Autoschlüssel ihres roten Opel Cascada mit Gelsenkirchener Kennzeichen. Vermeintlich, denn erst später sollte sie feststellen, dass ihr Auto geklaut wurde. Gegen 21.55 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen. Zeugen hatten den Crash beobachtet und die Beamten aus Gelsenkirchen alarmiert.

Gelsenkirchen: Streit eskaliert! Frau verdrischt Nachbarin mit Holzlatte

Jener rote Opel, dessen Autoschlüssel die Frau aus Gelsenkirchen zuvor verloren hatte, war nämlich erst mit einem geparkten Pkw und danach mit einer Mauer kollidiert. Zwei Personen stiegen aus und flüchteten. Zunächst konnte die Polizei keinen Fahrer antreffen.

Der Innenraum des Autos war beschädigt – das aber hatte nichts mit den Crashs zu tun. Es wurde verrückt, denn im Rahmen der Fahndung wurde die 40-jährige Holzlatten-Schlägerin mit ihrem Lebensgefährten (43) angetroffen. Bei der Kontrolle versuchte sie, eine Polizeibeamtin zu schlagen.

Sie wurde daraufhin fixiert und in Gewahrsam genommen. Außerdem verlief ein Atemalkoholtest positiv, eine Ärztin entnahm ihr eine Blutprobe. Sie besitzt keinen Führerschein. Gegen sie wird jetzt wegen mehrerer Strafdelikte ermittelt.