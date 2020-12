Gelsenkirchen: Mann (34) kommt blutüberströmt in Klinik an – Krankenpfleger alarmieren die Polizei

Gelsenkirchen. Brutale Messerattacke am Wochenende in Gelsenkirchen!

In einem Mehrfamilienhaus an der Grenzstraße in Gelsenkirchen-Schalke ist ein Streit am Samstag eskaliert. Ein 34 Jahre alter Mann wurde schwerverletzt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Gelsenkirchen: Mann kommt blutüberströmt in Klinik an

Kurz nach Mitternacht soll es in einer Obergeschosswohnung zu einem Streit zwischen einem 21-Jährigen und dem 34-Jährigen gekommen sein. Auch ein Messer war dabei im Spiel. Der ältere Mann erlitt Stichverletzungen.

Ein Unbeteligter brachte den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus. Die Mitarbeiter der Klinik alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten rückten zur Tatwohnung aus. Dort nahmen sie zwei Männer (21 und 22 Jahre alt) vorläufig fest. Sie wurden in Polizeigewahrsam gebracht.

Das ist Gelsenkirchen:

ist mit 259.645 Einwohnern eine von 20 Großstädten in NRW

wurde um 1900 gegründet als Zusammenschluss mehrerer Gebiete

besteht aus fünf Stadtbezirken mit 18 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: ZOOM Erlebniswelt, Rhein-Herne-Kanal, Nordsternpark

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Der 21-Jährige wurde nach der Vernehmung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter überführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der 22-Jährige konnte das Präsidium nach der Befragung verlassen.

Ermittlungen dauern an

„Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch nicht abschließend geklärt“, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an. (js)