Gelsenkirchen: Polizei macht folgenschwere Ankündigung – die wird vielen gar nicht gefallen!

Gelsenkirchen. Nicht nur das gute Wetter treibt manche Autofahrer dazu, zu schnell zu fahren, sondern auch der bevorstehende Karfreitag. Den Tag nennen Raser und Tuner nicht ohne Grund „Car-Freitag“.

Doch das weiß auch die Polizei Gelsenkirchen. Sie hat eine folgenschwere Ankündigung gemacht, die Vielen nicht gefallen wird.

Gelsenkirchen: Polizei kündigt folgenschwere Maßnahmen an

Der Karfreitag gilt unter einigen Autofans als der Startschuss in die Raser- und Tuning-Saison - so auch in Gelsenkirchen. Deshalb will die Polizei am kommenden Freitag genau diese Autofahrer verstärkt kontrollieren.

So soll es in ganz Gelsenkirchen zu Einsätzen unter dem Schwerpunkt „Poser, Tuner und Raser“ geben. Dadurch erhofft sich die Polizei, nicht nur schwere Verkehrsunfälle verhindern zu können, sondern auch gegen Belästigungen und Ruhestörungen durch „unnützes Hin- und Herfahren“ vorzugehen. Verstöße sollen konsequent bestraft werden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Auch Corona-Gesetze sollen kontrolliert werden

Außerdem weißt sie darauf hin, dass das Kontaktverbot weiterhin besteht. So soll auch kontrolliert werden, wie viele Personen in einem Auto sitzen. Mehr als zwei Personen müssen, sofern es sich nicht um eine Familie handelt, mit einem Verfahren nach der Coronaschutzverordnung rechnen. (nk)