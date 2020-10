Gelsenkirchen: Mann geht zur Polizei – und gibt tatsächlich DAS zu

Goldener Oktober, bunte Blätter. So schön ist das Ruhrgebiet im Herbst.

Gelsenkirchen. Die meisten Menschen, die den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen aufsuchen, wollen mit dem Zug fahren. Die dortige Polizeiwache ist deutlich seltener das Ziel der Reise.

Doch genau dorthin hat es einen Mann (43) in Gelsenkirchen am Wochenende aus einem ungewöhnlichen Grund verschlagen.

Gelsenkirchen: Mann wendet sich an Polizei – der Grund überrascht

Den Einsatzkräften am Bahnhof erklärte er, dass er aus seinem Hafturlaub nicht in das zuständige Gefängnis in Stemwede zurückgekehrt sei. Nun habe er sich das kurzfristig anders überlegt und wolle sich stellen.

Ein Geständnis, dass die Beamten nicht jeden Tag entgegennehmen. Sie überprüften daraufhin die Angaben des 43-Jährigen. Und tatsächlich: Der 43-Jährige war als „entwichener Strafgefangener“ zu Festnahme ausgeschrieben!

Gelsenkirchen: Deswegen sitzt der 43-Jährige eine Freiheitsstrafe ab

Vom Amtsgericht Herne hatte er wegen Beleidigung, Körperverletzung und Vollrausch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten aufgebrummt bekommen. Zum Zeitpunkt seines Hafturlaubs hatte er davon noch rund sieben Monate zu verbüßen.

Für diese Dauer geht es für den Strafgefangenen nun zurück nach Stemwede. „Dabei half ihm die Bundespolizei, nahm ihn fest und informierte die zuständigen Behörden. Diese organisierten einen Transport in die verantwortliche Hafteinrichtung“, schreiben die Beamten.

Wenn der 43-Jährige das nächste Mal in am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen Station macht, dann hoffentlich als freier Mann. (vh)