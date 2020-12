Gelsenkirchen: Mann prügelt mit großem Stein auf Polizisten ein – Schaulustige machen ausgerechnet DAS

Gelsenkirchen: Die Polizei konnte den Mann am Ende überwältigen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Ungeheuerlicher Vorfall am Montagnachmittag in Gelsenkirchen. Eine Streife der Polizei wollte gegen 16.20 Uhr einen Mann (39) auf der Ückendorfer Straße zur Rede stellen.

Denn der 39-Jährige pöbelte grundlos Passanten und Autofahrer an. Als die Beamten aus Gelsenkirchen ihn ansprachen, eskalierte der Mann komplett. Was die Einsatzkräfte später in seiner Jacke finden sollte, macht sprachlos.

Gelsenkirchen: Mann zückt großen Stein und geht auf Polizisten los

Der Gelsenkirchener wollte sich von der Polizei offenbar nichts sagen lassen, fing sofort an sie zu beleidigen. Plötzlich zückte er einen faustgroßen Stein aus seiner Tasche und ging auf einen der Beamten los.

Die Polizisten wehrten den Angriff des aggressiven Mannes ab, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete der 39-Jährige erheblichen Widerstand und trat nach den Einsatzkräften. Die Festnahme lockte einige Schaulustige an.

Festnahme in Gelsenkirchen: Schaulustige springen Angreifer zur Seite

Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen versammelten sich gleich mehrere Personen am Einsatzort. Still blieb es dabei nicht. Stattdessen solidarisierten sich die Schaulustigen ausgerechnet mit dem Randalierer. Auf Nachfrage von DER WESTEN sagte ein Polizeisprecher, dass es bei verbalen Parolen blieb.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann schnell in den Streifenwagen, damit die Lage nicht weiter eskaliert.

Der Mann landete in Polizeigewahrsam. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Gelsenkirchen: Polizei findet weitere Waffen in Jacke des Angreifers

Auf der Wache musste der Festgenommene eine Blutprobe abgeben. Bei seiner Durchsuchung machten die Beamten noch zahlreiche weitere Entdeckungen.

In seinen Jackentaschen fanden sie:

Drei Messer

Weitere Steine

Einen Eisenstab

Einen angespitzten Holzpflock

Dem 39-Jährigen droht nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. (ak)