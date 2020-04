Gelsenkirchen: Polizei beschlagnahmt 1600 Atemschutzmasken – doch mit DIESER Wende haben die Beamten nicht gerechnet

Eine Zivilstreife der Polizei Gelsenkirchen hat am Mittwoch zwei Männer auf einem Tankstellengelände überprüft (Symbolbild).

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen hat es am Mittwochnachmittag einen Polizeifund gegeben, der sich plötzlich in etwas Unerwartetes wendete.

Beamte einer Zivilstreife hatten am Mittwochnachmittag beobachtet, wie zwei Männer (42/45) auf einem Tankstellengelände einen Karton aus dem Kofferraum eines Audis in den Kofferraum eines VWs umluden. Daraufhin alarmierten sie ihre Kollegen bei der Polizei Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Polizei beschlagnahmt große Zahl Atemschutzmasken

Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung stellten die Polizisten fest, dass in den Autos weitere Kartons standen. Wie sich herausstellte, befanden sich in allen Kartons Atemschutzmasken unterschiedlicher Hersteller und Qualität.

Die Zivilfahnder beschlagnahmten fast 1600 Atemschutzmasken, da sie zunächst den Verdacht hatten, dass es sich bei der Tat um einen Versuch der gewerbsmäßigen Hehlerei handelt, also den Weiterverkauf von gestohlener Ware. Den Männern droht nun ein Strafverfahren.

Doch jetzt hat sich das Blatt plötzlich gewendet. Denn die beiden Männer führten dieses Mal nichts Übles im Schilde, im Gegenteil. Sie zeigten auf dem Revier die Rechnung für die Atemschutzmasken und bewiesen damit, dass sie diese rechtmäßig gekauft hatten.

Männer kriegen Masken zurück und haben Wunderbares damit vor

Und dann kam es noch viel besser: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beschlagnahmten Masken umgehend wieder ausgehändigt. Kurz danach suchten die beiden Männer ein Gelsenkirchener Krankenhaus auf und spendeten dem Klinikpersonal fast 400 Atemschutzmasken.

Was mit den anderen 1200 Masken passiert ist, ist unklar. (mk/fb)