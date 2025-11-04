Horror-Tat in Gelsenkirchen! Mutmaßlicher Täter nach tödlichem Angriff festgenommen

Am Montag (03. November) haben sich in Gelsenkirchen dramatische Szenen abgespielt. Eine junge Frau ist von einem Mann brutal niedergestochen worden. Im Nachgang erlag die 24-Jährige ihren Verletzungen.

Einen Tag später kann die Polizei Gelsenkirchen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Essen nun eine Festnahme verkünden. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger sitzt derzeit in Gewahrsam.

Tödlicher Angriff in Gelsenkirchen

Es ist eine Tat, die ganz Gelsenkirchen schockiert: Am Montagnachmittag fanden Zeugen eine schwerverletzte Frau vor ihrem Haus in der Velsenstraße. Sie hatte schwere Stichverletzungen erlitten und laut einer Pressemitteilung umgehend in eine Klinik gebracht worden.

++ Schülerin aus Gelsenkirchen klaut 10.000 Euro aus Abi-Kasse – mit harten Konsequenzen ++

Die Rettungskräfte und Ärzte versuchten dem Opfer mithilfe einer Not-Operation das Leben zu retten. Allerdings verstarb die 24-jährige Hernerin wenig spät im Krankenhaus. Genaue Hintergründe werden derzeit noch geklärt und sind bis dato unklar. Die Obduktion der Leiche ist für Dienstag (04. November) geplant und soll weitere Aufschlüsse bringen.

Beschuldigter festgenommen

Den mutmaßlichen Täter haben polizeiliche Kräfte noch am Tatort festnehmen können. Zu einer möglichen Täter-Opfer-Beziehung ist bisher noch nichts bekannt. Die Polizei gab in einer Pressemitteilung lediglich das Alter des Tatverdächtigen raus: Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann. Ob er aus Gelsenkirchen kommt, ist nicht bekannt.

Weitere News:

Der Beschuldigte wird am Dienstag (04. November) dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen dauern an. Es ist eine Mordkommission eingerichtet worden. In den kommenden Stunden und Tagen werden weitere Informationen zum Hintergrund der Tat erwartet.