Feuer in Gelsenkirchener Pflegeheim ++ ein Toter!

Am Freitag (26. September) kam es am Abend in einem Pflegeheim an der Uechtingstraße in Gelsenkirchen-Schalke-Nord zu einem Brand. Der Einsatz begann um 21.48 Uhr, nachdem die Brandmeldeanlage Alarm schlug.

Erste Einsatzkräfte konnten zunächst kein Feuer feststellen. Erst bei weiterer Erkundung entdeckten sie Flammen im Erdgeschoss eines angrenzenden Gebäudeteils. Für einen Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Feuer in Gelsenkirchener Pflegeheim

An der Rückseite des Gebäudes schlugen Flammen aus einem Fenster. Sofort begann die Feuerwehr mit der Brandbekämpfung. Zwei Strahlrohre kamen gleichzeitig von Innen und Außen zum Einsatz. Während der Suche fanden Einsatzkräfte in einem Patientenzimmer einen 57-jährigen Mann. Leider kam für den Bewohner jede Hilfe zu spät.

„Durch einen Arzt wurde der Tod des Gelsenkircheners festgestellt“, berichtete die Polizei. Die Beamten sperrten den Brandort ab und begannen mit der Ursachenermittlung. Weitere Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Feuerwehr evakuierte weitere Bewohner erfolgreich in gesicherte Bereiche. Zwei Personen galten zunächst als vermisst. Sie konnten sich jedoch eigenständig ins Freie retten. Mitarbeiter betreuten diese anschließend. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen mit 17 Fahrzeugen vor Ort.

Der Einsatz dauerte bis zur Übergabe der Einsatzstelle an die Kriminalpolizei. Neben der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen waren Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Die Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte lief reibungslos, wodurch schlimmere Folgen für die Bewohner verhindert wurden.