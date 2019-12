Gelsenkirchen: Obdachlose bekommen warme Mahlzeit – plötzlich steht DIESE Schalke-Legende vor ihnen

Der Verein „Gelsenkirchen packt an! Warm durch die Nacht“ bekam am Mittwoch Unterstützung von einer Schalke-Legende. (Archivbild)

Gelsenkirchen. Woche für Woche touren sie durch Gelsenkirchen und versorgen Obdachlose und Bedürftige mit warmen Mahlzeiten, Kaffee oder Tee. Gestartet als Facebook-Gruppe haben sich die ehrenamtlichen Helfer von „Gelsenkirchen packt an! Warum durch die Nacht“ längst zu einem eingetragener Verein organisiert.

Am Mittwoch überraschte ein prominenter Gast die Bedürftigen aus Gelsenkirchen: Mike Büskens, eine echte Legende des FC Schalke 04.

Schalke-Legende grillt für Obdachlose in Gelsenkirchen

Gemeinsam mit seiner Frau Simone drehte der Eurofighter selbst mitgebrachtes Fleisch und Würstchen am Grill. Zum Nachtisch sollte es noch „köstliche Weihnachtsplätzchen“ geben.

Die Schalker Eurofighter holten 1997 den UEFA-Pokal. Zweiter von rechts: Mike Büskens. Foto: imago images

Bei Facebook bedankten sich die Initiatoren für die schöne Überraschung:

„So bodenständige wunderbare Menschen“

Die Facebook-Gemeinde ist begeistert von der wohltätigen Aktion des Publikumslieblings auf Schalke:

Super Buyo, du bist ein echter Schalker und Gelsenkirchener!

Klasse Aktion von Familie Büskens

So bodenständige wunderbare Menschen. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest

Super er war ein toller Fußballer und ist wohl auch ein toller Mensch... Ein echter Schalker eben

Nach diesem außergewöhnlichen Event geht der Alltag des Vereins wieder los. Dazu veröffentlichen die Ehrenamtlichen jede Woche einen Tourplan bei Facebook.

Ehrenamtliche von „Warm durch die Nacht“ versorgen Bedürftige in Gelsenkirchen. (Archivbild) Foto: Volker Hartmann/FUNKE Foto Services

Wer mithelfen möchte, kann an den Aktionstagen um 18.30 Uhr zum Treffpunkt an der Weberstraße in Gelsenkirchen kommen.

Auch über Spenden freut sich der Verein. Besonders benötigt werden ständig:

Sneaker und Trekkingschuhe (gut erhalten und mit Größenangabe)

Hoodies und Fleecepullover

gut erhaltene Jeans in gängigen Größen

Schlafsäcke

Isomatten

Outdoor Rucksäcke

Du willst etwas spenden? Dann melde dich am besten persönlich bei den Organisatoren auf Facebook.