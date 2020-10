Gelsenkirchen: Mann geht über die Straße und entdeckt DAS – „Nur noch zum Kotzen“

Gelsenkirchen. Einfach unfassbar, wie sich einige Menschen in Gelsenkirchen verhalten. Ein Mann ging kürzlich über die Straße und machte eine Entdeckung, die für Wut sorgt.

Ralf aus Gelsenkirchen war gerade auf der Bulmker Straße Ecke Hertha Straße unterwegs, als er fast vom Glauben abfällt.

Er lässt sich nicht lange bitten, zückt sein Handy und macht ein Foto von seinem Fund. Dann stellt er es ins Netz. In der Facebook-Gruppe „Gelsenkirchen – Unsere Heimat“ sind die Leute außer sich. Das Krasse: Sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht.

Gelsenkirchen: Stadt ist Fall bekannt

Was Ralf entdeckt hat? Ein meterlanger Haufen Müll! Und nicht irgendwo, sondern direkt vor einem Balkon eines Hauses. Einfach auf dem Bürgersteig abgeladen. Darunter Kartons, ein Koffer, Tüten und Papprollen.

In Gelsenkirchen entdeckt ein Mann diese Szene. Er ist nicht der Einzige. Foto: Iris M. Schiemann

Zu seinem Post schreibt Ralf aus Gelsenkirchen sarkastisch: „Ich finde es immer wieder schön, wenn Mitbürger aktiv mithelfen, unsere schöne Heimatstadt schöner zu machen. Hier wieder ein schönes Beispiel.“

150 Menschen kommentieren den Post, Sätze wie „Nur noch zum Kotzen“ fallen. Denn dieser Müllberg ist bei Weitem nicht der einzige in Gelsenkirchen. Iris Schiemann hat ebenfalls ein Foto davongemacht. „Es ist zur Regelmäßigkeit gekommen, dass wahllos Müll, quasi vor die Tür geschmissen wird. Finde es beschämend“, berichtet sie DER WESTEN.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

DER WESTEN hat bei der Stadt Gelsenkirchen nachgefragt. Das Müll-Problem besteht seit Jahren. „Wir haben für solche Fälle eine eigene App, bei der Passanten abgelegten Müll melden können. Innerhalb von 48 Stunden wird der dann durch Gelsendienste abgeholt“, teilt Martin Schulmann, Pressesprecher der Stadt Gelsenkirchen, mit.

Iris aus Gelsenkirchen hat bereits eine Müll-Collage erstellt. Foto: Iris M. Schiemann

Die App heißt „GE-meldet“ und kann kostenlos im App und Playstore heruntergeladen werden. Eine Desktop-Version findest du hier <<<

Gelsenkirchen: Hohe Bußgelder drohen

Seit vier Jahren gibt es dieses Portal, in der Zeit wurden bereits 53.740 Fälle gemeldet. Darunter auch abgestellte Fahrzeuge, defekte Ampeln und Probleme mit der Straßenbeleuchtung.

Doch eins ragt heraus: illegal abgestellter Müll. Alleine an diesem Montag sind bereits über 60 Meldungen dazu eingegangen. Die Menschen aus Gelsenkirchen geben Standorte ein und laden Fotos hoch. „Das ist kein seltenes Phänomen. Nicht nur Gelsenkirchen, auch Duisburg, Herne und Dortmund haben damit zu kämpfen“, so Schulmann. Nur selten werden die Täter erwischt. Klappt es doch mal, drohen hohe Bußgelder. (ldi)

