Gelsenkirchen: Nach Vorwürfen gegen Hochschul-Professor – jetzt kommen diese Details ans Licht

Der Skandal um einen Professor der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen geht weiter. Die betroffenen Studenten haben sich nach langer Zeit der Angst überwunden und ausgepackt. Zwischen 2019 und 2022 soll der Professor mehrere männliche Studenten sexuell missbraucht und bevorzugt behandelt haben.

DER WESTEN hatte kurz nach dem Bekanntwerden des Falls mit einer Studentin des angeprangerten Dozenten gesprochen. Nun kommen allerdings neue Details im Fall Gelsenkirchen ans Licht.

Gelsenkirchen: Neue Vorwürfe gegen Hochschul-Dozent

Bis zuletzt war er noch als Professor für Journalismus und Public Relations an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen tätig. Nun ist der Dozent bis Mitte Februar suspendiert und darf nicht mehr lehren. So sollte es auch bleiben, äußert sich ein langjähriger Kollege. „Dieser Mann sollte nie wieder vor Studierenden stehen.“ Mindestens fünf Studenten hatten ihm Anfang April Sexismus vorgeworfen.

Sexuelle Übergriffe, Belästigungen und Bevorzugung – über Jahre hinweg mussten die Betroffenen den aufdringlichen Dozenten ertragen. Obwohl dem Dekanat die Fälle bereits seit 2019 bekannt waren, folgen erst jetzt die Konsequenzen. Der Grund liegt in weiteren Anschuldigungen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll der Professor die Eidesstattliche Versicherung einer Arbeit eines seiner Studenten gefälscht haben und ihm somit womöglich zum Abschluss verholfen haben.

Professor kündigt wegen ihm

Auch beim Hochschulwechsel soll der Dozent wohl längere Zeit ein Auge zugedrückt haben. Anstatt sich die Anrechenbarkeit der Studienleistungen von Kollegen gegenzeichnen zu lassen – wie es vorgesehen ist – ließ er diesen Schritt einfach weg. Zudem soll er immer wieder Restaurant-Besuche über die Hochschule als „Lehrbeauftragungs-Anbahnungsgespräche“ abgerechnet und somit auf deren Kosten gegessen haben.

Das war dann auch der Hochschulverwaltung aufgefallen. „Wir haben im Institut derzeit rund 40 Lehrbeauftragte, wir brauchen keine weiteren“, so ein Insider. „Das passte mit den Quittungen nicht zusammen.“ Doch genauso wie die Missbrauchs-Vorwürfe weist der Rechtsanwalt des Dozenten auch die Betrugs- und Fälschungs-Vorwürfe zurück.

Das nützt seinem Mandanten jedoch nichts mehr. Denn jetzt wird die Hochschule gegen das Verhalten des Dozenten vorgehen. Reichlich spät finden die Studenten und auch andere Professoren der Einrichtung. Seit 2020 hat ein Drittel der Belegschaft gekündigt, darunter auch mindestens ein Professor genau wegen dieses Dozenten.

Der Grund? „Er ist gegangen, weil er nicht mehr ausgehalten hat, dass die Verantwortlichen auf die wiederkehrenden Vorwürfe nicht reagiert haben und der beschuldigte Professor stattdessen intern weiter Karriere machte“, so ein Kollege.