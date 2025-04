Gelsenkirchen: Paukenschlag! Krasse Neuerung kommt in die Pottstadt

Paukenschlag für Gelsenkirchen! Die Pottstadt hat nicht den besten Ruf im Ruhrgebiet. Vermeintlich unschön, eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit und nicht mehr als den FC Schalke 04 hätte Gelsenkirchen zu bieten. Anwohner müssen sich so einiges anhören. Doch jetzt können sie sich freuen, denn eine krasse Neuerung wird die Pottstadt bereichern.

Wie nämlich Uber mitteilt, startet man den Dienst auch in Gelsenkirchen! Damit haben Bewohner und Besucher der Stadt, neben Taxen oder dem öffentlichen Nahverkehr auch via Uber zu reisen. Und das schon ab sofort…

Gelsenkirchen: Neuerung kommt in die Pottstadt

Man kennt es: Es ist spät geworden, man kommt schwerlich heim oder will den ÖPNV aus diversen Gründen meiden. Dazu kommen noch Taxen, die nicht gerade günstig sind. Schnell zückt man das eigene Smartphone, will einen Uber bestellen – doch in Gelsenkirchen war der Dienst nicht verfügbar. Bis jetzt, denn ab sofort kann man sich jetzt Fahrten vermitteln lassen.

Seit November 2022 gibt es in Gelsenkirchen bereits Uber Eats. Das „richtige“ Uber aber gab es noch nicht. Christoph Weigler, Deutschland-Chef des Konzerns, sagt: „Mehr als 250.000 Bestellversuche über die Uber-App haben wir in Gelsenkirchen in den letzten zwölf Monaten verzeichnet.“ Die Nachfrage sei also definitiv da.

Uber bietet mehrere Optionen

Neben den Nutzern würden auch Taxifahrer und Mietwagenunternehmen vom Uber-Start in Gelsenkirchen profitieren, so Weigler: „Für die Nutzer gibt es eine weitere, transparente Option, um von A nach B zu kommen. Die Unternehmen, mit denen wir kooperieren, bringen wir zusätzliche Aufträge und den Zugang zu neuen Zielgruppen.“

Es gebe dabei unterschiedliche Optionen. So könne man via „UberX“ Fahrten an lokale Mietwagenunternehmen vermitteln. Mit „Uber Taxi“ ruft man einen klassischen Taxi-Dienst zum örtlichen Tarif. Dazu gibt es noch „Uber Comfort“, wo größere und besser ausgestattete Fahrzeuge vermittelt werden. In Deutschland ist Uber in mehr als 40 Städten verfügbar. Gelsenkirchen gehört jetzt dazu…