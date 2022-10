Gelsenkirchen: Räuber zückt in Netto-Filiale Pistole – Fahndung!

Mieser Raubüberfall in Gelsenkirchen – und leider mit Erfolg…

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag (17. Oktober) gegen 21 Uhr die Netto-Filiale an der Taubenstraße in Gelsenkirchen-Scholven beraubt hat. Besonders bedrohlich: Der Mann ist mit einem Revolver ins Geschäft gekommen, hat damit die junge Kassiererin (19) bedroht und Bargeld gefordert.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen des Überfalls

Die 19-Jährige hatte keine andere Wahl, hat dem Räuber das Geld gegeben. Der ist dann sofort in unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei hat sofort eine Fahndung eingeleitet, bislang noch ohne Erfolg.

Mehr News aus Gelsenkirchen: Gelsenkirchen bietet neuen Service – doch Bürger winken ab! „Dachte, einer hat Müll entsorgt“

Der Gesuchte ist laut Zeugen etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat blaue Augen und blonde Haare. Er hat eine schwarze Sturmhaube mit Löchern im Bereich der Augen und des Mundes getragen, zudem eine helle Jeans und ein langärmeliges, dunkles Oberteil mit Kapuze und schwarze Gummihandschuhe.

Noch mehr Nachrichten zu Gelsenkirchen: Gelsenkirchen: Mit Gürteln ausgepeitscht – Minderjährige am Hauptbahnhof brutal zugerichtet

Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, bittet unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 um weitere Hinweise.