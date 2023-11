Gelsenkirchen: Neueröffnung in der City! Bewohner sarkastisch – „Passt zu uns“

Endlich: Die Innenstadt von Gelsenkirchen bekommt Zuwachs! Nach der Schließung von Galeria-Kaufhof, Primark, Tally Weijl und Reno sind das mal wieder gute Nachrichten für die Stadtbewohner.

+++ Gelsenkirchen: Ekel-Fund in Supermarkt – Stadt macht kurzen Prozess +++

Es ist ein polnisches Unternehmen, das sich nun eine bisher leer stehende Ladenzeile in der Gelsenkirchener Innenstadt angemietet hat. Im Ruhrgebiet ist es auch mit einem weiteren Geschäft in Oberhausen vertreten – und in Gesamtdeutschland langsam auf dem Vormarsch.

Gelsenkirchen: City bekommt neuen Laden

Die Einzelhandelskette „Pepco“ hat eine Filiale im Zentrum von Gelsenkirchen eröffnet. Am Donnerstag (23. November) konnten sich die ersten Kunden über die Neueröffnung in der ehemaligen Reno-Filiale an der Bahnhofstraße freuen. Mode, Haushaltswaren, Dekoration und Spielzeug – der günstige Laden hat ein durchmischtes Sortiment im Angebot.

Auch interessant: Gelsenkirchen: Kein Ausweg – Kosten-Schock trifft alle Einwohner

So richtig freuen sich die Anwohner allerdings nicht über den Zuwachs in der Innenstadt. „Und wieder ein Billigladen“, beschwert sich ein Facebook-Nutzer unter dem Beitrag der Stadt. „Na ja, passt zu uns in Gelsenkirchen.“ Die Stadt verkomme immer mehr, melden sich auch andere zu Wort, was an der fehlenden Kaufkraft läge.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Meinungen der Bewohner gehen auseinander

Während sich die einen noch Gedanken über eine womöglich mindere Qualität und Langlebigkeit der vergleichsweise billigen Pepco-Produkte machen, freuen sich andere jedoch überhaupt über ein neues Geschäft in der Stadt. „Wenigstens ein weiterer Laden in der City“, meint ein User. Denn: „Alles ist besser als Leerstand.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele wollen Pepco zumindest eine Chance geben. „Mal reinschauen und nicht sofort schlechtreden!“, sagt eine Nutzerin. Das haben viele in den Kommentaren auch vor. „Klingt ein wenig nach Woolworth“, sagt ein Nutzer, was nichts Schlechtes bedeuten muss. Schließlich ist dieses Unternehmen bei vielen Kunden in NRW recht beliebt.

Mehr News:

Zumindest sind der Nutzer und auch andere Gelsenkirchener schon ganz gespannt auf das neue Geschäft. „Ich drück‘ Pepco die Daumen, dass es länger bleibt“, kommentiert eine Gelsenkirchenerin.