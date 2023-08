Gelsenkirchen: Neuer Laden kommt in die Stadt – Anwohner dürfen sich freuen

Heute war er noch da, morgen ist er geschlossen und übermorgen ist ein neuer Laden drin – Handelsketten kommen und gehen. Anwohner, die von den Änderungen betroffen sind, rätseln nun, welche neue Filiale sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des Netto in Gelsenkirchen breit macht.

Anwohner der Stadt Gelsenkirchen wollen wie gewohnt dem Netto-Laden um die Ecke einen Besuch abstatten, müssen jedoch feststellen, dass dieser seine Türen wohl langfristig geschlossen hält. Dort, wo die Kurt-Schumacher-Straße die Alfred-Zingler-Straße kreuzt, hat der Discounter Netto dicht gemacht. Das Netz füllt sich mit Spekulationen über den Nachfolger: Vielleicht ein Drogeriemarkt? Ein Lebensmittelgeschäft? DER WESTEN hat nachgefragt.

Gelsenkirchen: Wer zieht in die Räumlichkeiten des Netto Discounters ein?

Der Drogeriemarkt dm mit Sitz in Karlsruhe hat ein breites Portfolio. Von Seife über Sonnenmilch bis hin zu Schminkprodukten und Putzmitteln ist alles mit dabei. Ein Wert, mit dem die Kette besonders gerne wirbt: Familienfreundlichkeit. „Wir legen großen Wert darauf, dass Du Dich bei uns mit Deiner ganzen Familie wohlfühlst,“ wirbt der Drogeriemarkt auf seiner Webseite. Dazu zählen nicht nur die Mini-Einkaufswägen, mit denen schon die Kleinen große Einkäufe tätigen können, sondern auch die extra breiten Gänge für Kinderwägen.

Der Einzelhändler ist stets auf der Suche nach neuen Objekten, durch die die Kunden noch besser erreichen werden können. Die Kreuzung, an der sich die Kurt-Schumacher-Straße und die Alfred-Zingler-Straße kreuzen, scheint dafür der ideale Standort zu sein. „Der ehemalige Netto-Markt stellt durchaus einen attraktiven Standort für uns dar, mit dem wir uns im Zuge unserer Expansionsabsichten zur weiteren Verdichtung unseres Filialnetzes in Gelsenkirchen beschäftigen“, erklärt der dm-Gebietsverantwortliche Marcus Uhe.

Das, was sich einige Anwohner bereits erhofft hatten, scheint also nun Wirklichkeit zu werden: Die Drogeriemarktkette dm wird voraussichtlich in die Räumlichkeiten des ehemaligen Netto-Marktes einziehen.