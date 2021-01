Überfüllte Mülltonnen in Gelsenkirchen. (Archivfoto)

Gelsenkirchen: Gelsendienste ziehen Müllpreise an – Einwohner entgeistert! „Alter Schwede“

Gelsenkirchen. Preishammer in Gelsenkirchen?

Die Corona-Krise hat nicht nur gesundheitlich schweren Schaden zugefügt, sondern auch nicht wenige Menschen wirtschaftlich getroffen. Der Einzelhandel und so gut wie alle Restaurants und Gaststätten sind geschlossen, auch Angestellte in anderen Bereichen mussten und müssen mit dem Gedanken spielen, in Kurzarbeit gehen zu müssen.

Wenn dann noch zeitgleich die Lebenshaltungskosten wie Miete, vor allem aber Strom, Gas und auch Müllabfuhr steigen (Strom ist ab 2021 ohnehin teurer geworden), wird es für einige eng. Ein Bewohner aus Gelsenkirchen ist fast vom Hocker gefallen, als er die aktuellen Müllpreise realisiert!

Auf Facebook hat er in einer Gelsenkirchen-Gruppe die Preise des Müllentsorgers Gelsendienste aufgeführt. Er schreibt dazu: „Alter Schwede, sind die Müllpreise geklettert. Graue 240 Liter-Tonne 431 Euro im Jahr! Die 120 Liter-Tonne noch 225 Euro im Jahr! Da werden sicher bald die Nebenkosten bei den Mietern angehoben. Dann wisst ihr schon mal, wo die Erhöhung herkommt.“ Puh, harter Tobak!

Ein Müllfahrzeug der Gelsendienste. Foto: Joachim Kleine-Büning/FUNKE Foto Services

Zahlreiche andere Bürger haben den Beitrag kommentiert – doch nicht wenige halten die Gebühr im Vergleich zu anderen Städten im Ruhrgebiet sogar noch für günstig! Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Seid froh, dass wir noch so günstig sind. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, da wird der Müll nach Kilogramm abgerechnet.“

„Bei uns sehr günstig im Vergleich. Gebühren müssen die Kosten decken. Da verdient niemand was dran.“

„Ich find es okay. Ein Euro mehr im Monat ist mir definitiv wert. In anderen kreisen darf man nur bestimmte Mülltüten abgeben, die jeweils eine eigene Gebühr haben oder es wird je Kilo bezahlt. Da würde manch einer mehr schlucken.“

„Natürlich ist jede Preiserhöhung blöd. Aber in Gelsenkirchen sollten wir uns nicht groß beschweren. In den umliegenden Städten sind meines Wissens nach die Gebühren um einiges höher.“

Müllentsorger Gelsendienste: Haben in NRW mit die günstigsten Abfallgebühren

DER WESTEN hat bei „Gelsendienste“ nachgefragt, wie der Preis zustande kommt und wie der Müllentsorger die Preiserhöhung kritischen Bewohnern erklärt. Ein Sprecher: „Wie auch jährlich aus dem vom Bund der Steuerzahler NRW durchgeführten Gebührenvergleich hervorgeht, gehört Gelsenkirchen zu den Kommunen in NRW mit den günstigsten Abfallgebühren. So lag Gelsenkirchen in 2020 mit einer Gesamtgebühr von 250,60 Euro für die wöchentliche Abfuhr einer 120-Liter-Restmülltonne und die 14-tägliche Leerung einer gleich großen braunen Tonne landesweit auf Platz 1.“

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Und weiter: „Die Kalkulation der Abfallgebühren für 2021 hat für die wöchentliche Leerung einer 240-Liter-Restmülltonne eine Steigerung um 21,45 Euro auf 431,00 Euro im Jahr ergeben. Trotz der erforderlichen Anpassung – hauptsächlich bedingt durch höhere Personal- und Entsorgungskosten – gehe ich davon aus, dass Gelsenkirchen auch in 2021 erneut zu den NRW-Kommunen mit den günstigsten Abfallgebühren gehören wird.“

Tja, auch wenn jeder mehr gezahlte Euro weh tut – die Gelsenkirchener können sich im NRW-Vergleich wohl noch glücklich schätzen... (mg)

