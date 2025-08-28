Menschen nahe Gelsenkirchen Hbf niedergestochen ++ Messer-Angreifer geflüchtet

Erschreckender Vorfall am Mittwochabend (27. August) in der Nähe des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs. Wie die Polizei Gelsenkirchen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, sind gegen 19 Uhr drei Personen auf der Bochumer Straße aneinandergeraten.

Einer der Beteiligten zückte plötzlich ein Messer und stach damit auf seine Kontrahenten ein. Dabei erlitt eines der beiden Opferlebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben. Der Messerstecher ist auf der Flucht. Die Polizei Gelsenkirchen hat eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

Messer-Attacke in Gelsenkirchen – Opfer reanimiert

Es sind verstörende Bilder am Mittwochabend in Gelsenkirchen. Eine mächtige Blutlache auf dem Bürgersteig zeugt von den brutalen Szenen, die sich auf offener Straße vor einem Geschäft mit Schulranzen im Schaufenster abgespielt haben.

Eines der beiden Opfer hatte nach Angaben so viel Blut verloren, dass es vor Ort reanimiert werden musste. Der Mann schwebte in akuter Lebensgefahr. Sein Zustand hat sich nach Angaben der Polizei-Leitstelle Gelsenkirchen allerdings stabilisiert haben. Auch der zweite Verletzte musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Messer-Attacke auf der Bochumer Straße in Gelsenkirchen. Foto: Justin Brosch

Messer-Angreifer auf der Flucht

Die Polizei Gelsenkirchen bestätigte, dass der Messer-Angreifer vom Tatort geflüchtet ist und bislang noch nicht geschnappt werden konnte. Eine Mordkommission wurde eingesetzt, um die Hintergründe der Messer-Attacke und den Täter zu ermitteln. Zur Spurensicherung wurde der Tatort am Mittwochabend weiträumig abgesperrt.

Zur Identität der Opfer konnte die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstagmorgen noch keine detaillierten Informationen geben. Es handle sich allerdings um zwei erwachsene Männer. In welcher Beziehung die Männer zueinander standen, ist bislang unklar. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.